    首頁 > 新竹縣

    主持「客青培力營」 徐國勇：要深知自身的根在哪裡

    2025/11/15 19:38 記者黃美珠／新竹報導
    民進黨秘書長徐國勇主持開訓典禮。（民進黨客家事務部提供）

    民進黨秘書長徐國勇主持開訓典禮。（民進黨客家事務部提供）

    民進黨「2025 Team HAKKA客青培力營」今天起連續2天在竹北舉行，該黨秘書長徐國勇親自到場主持開訓，而來自全國各地關心公共議題、文化傳承與創新以及地方發展的客家青年齊聚一堂，一起探討客家族群在新世代中的定位與挑戰。

    徐國勇說，為期2天的營隊安排超過13堂主題課程，不僅是一場營隊，更是持續推動公共參與的重要平台。

    在民主制度下，多元性與多樣性很重要，而最早平等對待台灣各族群的執政黨就是民進黨，不僅為延續傳統文化並促進尊重多元族群文化而成立行政院客委會，還先後開播客家電視台、講客電台等，後續資源也源源不絕挹注且提升。

    更重要的，2018年的立法院還3讀通過政院版《國家語言發展法》，寫下台灣歷史性的一刻，這是政府積極推動國家語言，保存台灣語言文化多樣性且落實文化平權的重要宣示。

    徐國勇說，要深知自身的根在哪裡，不要看不起自己。在台灣社會中人人平等，需要的是互相尊重與包容；客家語言就是客家的根本，不能讓它消失；而多樣性的尊重就是多元的精神，他們將持續傾聽青年聲音，支持客家青年投入政策討論與地方實踐，讓客家文化在現代社會中被看見，還能創造影響力。

    民進黨客家事務部主任黃駿翔則勉勵學員們，期盼大家勇敢擁抱自身的文化和語言，進而勇敢做自己。

