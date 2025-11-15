為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新竹縣

    菜市場遇上遊戲場 竹北封街任孩子「嚕」全場

    2025/11/15 19:55 記者黃美珠／新竹報導
    蔬果紙箱創作區內，小朋友用回收紙箱做出高麗菜、紅蘿蔔、飯糰、荷包蛋等，戴在頭上玩變裝秀。（主婦聯盟合作社提供）

    蔬果紙箱創作區內，小朋友用回收紙箱做出高麗菜、紅蘿蔔、飯糰、荷包蛋等，戴在頭上玩變裝秀。（主婦聯盟合作社提供）

    主婦聯盟合作社跟台灣還我特色公園行動聯盟聯手舉辦名為「細人仔來尋趣 菜籃子遊意思」活動，讓購物車變成了孩子們自駕的地面「雲霄飛車」。（主婦聯盟合作社提供）

    主婦聯盟合作社跟台灣還我特色公園行動聯盟聯手舉辦名為「細人仔來尋趣 菜籃子遊意思」活動，讓購物車變成了孩子們自駕的地面「雲霄飛車」。（主婦聯盟合作社提供）

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市縣政6路今天下午封街，任由孩子們推著購物車穿越輪胎障礙、繞錐筒、比賽誰能滑行最遠，把道路變成了街道遊戲場！因為主婦聯盟合作社跟台灣還我特色公園行動聯盟聯手舉辦這個名為「細人仔來尋趣 菜籃子遊意思」活動，讓購物車變成了孩子們自駕的地面「雲霄飛車」，20攤友善食農們的擺攤區，不僅是大人的菜市場，也是小朋友們的遊戲場，購物車任孩子們全場「嚕」著跑。

    主婦聯盟合作社理事主席彭桂枝說，這場罕見的親子活動，吸引100組親子參與，20台購物車則同時上路任由孩子們撒腿狂飆，這是響應「聯合國國際合作社年」與「世界兒童人權日」的特別活動，場上孩子們的行為平時在賣場內可是被禁止的。

    她說，主婦聯盟推動「菜籃子革命」近25年，這次一改市集的傳統形式，把街道變成親子共玩空間，希望把育兒從家裡帶到街上，讓社區一起參與，讓孩子在逛市集時也能盡情玩耍。

    至於縣政6路也配合活動變身成為友善食農市集後，現場有有機蔬果、手做米食、天然調味料、涼飲等，20攤竹苗在地生產者與友善議題攤位，帶來當季新鮮食材，也讓大家手腦並用，認識在地議題，共創更美好的生活圈。

    至於，現場另一隅的蔬果紙箱創作區特別受親子們歡迎，很多小朋友用回收紙箱做出高麗菜、紅蘿蔔、飯糰、荷包蛋，戴在頭上變裝，親子也順勢玩起食材配對遊戲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    新竹縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播