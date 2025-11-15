竹縣原住民族運動會 今續在縣體育場內「廝殺」

新竹縣第2屆原住民族運動會今天仍在縣體育場進行。（取自竹縣府官網）

第2屆新竹縣原住民族運動會「動吧Pqnaha ta」今天仍在新竹縣體育場內廝殺，這次共有700人報名參加14項的一般競技和傳統競技，昨天開幕後就陸續登場，今天下午前仍在田徑場、籃球場以及拔河項目一較高下，會場設有峰味市集、互動表演，今天假日想出門走走的鄉親，可以在竹北就就近品嚐到部落美食。

今年的新竹縣原住民族運動會由五峰鄉公所主辦，昨天下午在縣體育場開幕後，晚上有選手之夜替所有參賽選手加油打氣，縣長楊文科到場用泰雅族語、賽夏族語以及阿美族語跟眾人打招呼，鼓勵選手盡情展現身手拿獎。

楊文科說，縣內第2次舉辦原住民族運動會，今年用「Pqnaha ta！」（動吧）作標語，共分一般競技、傳統競技2大類別14項競賽，有700人報名，他預祝每名選手都能獲得好成績，未來有機會在更大的舞台上嶄露頭角。

縣府原民處長雲天寶說，14項原民競賽分在：縣體育場的田徑場、FUN舞空間、擲部訓練場、竹東河濱公園槌球場、竹北國民運動中心、竹北世興籃球場、竹北世興棒壘球場舉行。今天下午4點半將舉行閉幕式，到活動現場的接駁車分別有：「竹東火車站→竹北世興棒球場→新竹縣體育場」、「尖石鄉公所→竹北世興棒球場→新竹縣體育場」以及「五峰鄉公所→竹北世興棒球場→新竹縣體育場」3條路線的選擇。

新竹縣原住民族運動會中傳統競技項目的鋸木比賽。（取自竹縣府官網）

新竹縣原住民族運動會今天進入第2天，田徑場上依舊競爭激烈。（取自竹縣府官網）

新竹縣第2屆原住民族運動會，現場呈現原民的力與美之外，他們優異的歌唱等表演天賦也盡情揮灑。（取自竹縣府官網）

