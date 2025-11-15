為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 新竹縣

    新竹高商學生戴盧媽媽綠光面具「Showtime」 網路掀熱議

    2025/11/15 11:04 記者洪美秀／新竹報導
    新竹高商有學生在運動會上戴上盧媽媽的綠光面具在「Showtime」時表演。（截圖自網路貼文）

    台中市長盧秀燕日前在台中爵士節中以嘉賓身分出席，在一片綠光中打鼓的照片被網路轉載及模仿，包括台大學生及高雄中學學生都將「盧媽媽」的綠光照做成表演道具，新竹高商也有學生昨天（14日）在學校運動會「Showtime」中，戴著「盧媽媽」面具出場表演，有學生在網路貼文後引發熱議。

    有的網友批評學生開玩笑沒有公民素養，做人身攻擊，但也有網友支持學生的創意，發文學生強調只是模仿「盧媽媽」，不懂為何要扯上政治，認為校慶就是歡樂開心的時候，要政治人物不要「破病」。

    對此，新竹高商校長廖俊仁受訪說，學校運動會的「Showtime」是行之多年的活動，每個班級午休結束後會進行30秒的創意呈現。以短舞蹈或輕鬆創意動作為主，偶爾會引用網路流行梗，意在活絡氣氛，並無政治意圖。此次同學模仿的橋段源自網路迷因，是學生間覺得有趣的創意呈現。學生原意並非政治表態，而是想帶給同學短暫的趣味與歡笑。但在網路引發討論，會提醒學生在網路上張貼任何訊息，都可能引來不同的解讀與評價，網路轉載後被賦予的意義有時會超出原本的本意，會提醒學生發布訊息時謹慎斟酌。若學生因此事件感到困擾或壓力，輔導室也鼓勵學生來傾訴交流。

    新竹高商學生的創意表演在Threads貼文後引發討論，學生以「新竹沒有邱臣遠沒關係 我們有盧媽媽」發文，並放上一段有班級戴著「盧媽媽」綠光照面具跳舞，在學生30秒的帶動下，現場氣氛歡樂開心，但發文後引來各種留言，有的批評，有的喊有創意，成為新竹熱搜討論的話題貼文。

    新竹高商有學生在運動會上戴上盧媽媽的綠光面具在「Showtime」時表演。（截圖自網路貼文）

    新竹高商有學生在運動會上以盧媽媽的綠光面具在「Showtime」時表演，學生將創意舞蹈波上網後，引發網路熱議與留言。●貼文與留言者請協助馬賽克。（截圖自網路貼文）

