舊營區保留成排大榕樹掩體 新豐野戰公園成另類打卡熱點

整排掩體以石砌而成，當年讓停放在大榕樹蔭下的軍事卡車、戰車，獲得絕佳的隱藏效果，也避免風吹日曬。（記者廖雪茹攝）

2025/09/14 12:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉由新庄子後營區轉型打造的野戰公園，在當地人的童年記憶中，常見大量步兵和戰車進出，如今仍保留了司令台、500跨欄障礙等；難得的是，一整排大榕樹下石砌的掩體，意外成為滿滿軍事風的拍照打卡熱點。

新豐鄉長徐煒傑表示，新庄子後營區成立於1968年，占地約3.8公頃，軍方退場後閒置了10多年，公所在2011年向軍方撥用後，爭取內政部補助新闢萃豐大道，並陸續改建成公園。在轉型過程，儘可能保留原有的營舍、彈藥庫、設施設備和大樹，讓當年的阿兵哥和當地的老一輩人回味無窮，更成為新庄子地區居民晨昏休憩、運動的去處。

野戰公園內，保留操場、司令台和集合場等設施，原500跨欄障礙轉型的體能挑戰區，規劃有跳格子遊戲、攀爬網、跳遠遊戲、高低獨木橋、打卡牆、搖擺單槓、空中踏步和銅鐘。

最特別的是，建置成1個大弧形的整排掩體，以石砌而成，當年讓停放在大榕樹蔭下的軍事卡車、戰車，獲得絕佳的隱藏效果，也避免風吹日曬。掩體結構歷經數十年，迄今屹立不搖，如今不僅吸引民眾參觀，更是軍事迷不容錯過的打卡景點。

在歷任鄉長的逐步建置下，營區內保留了數十棵楓香、樟樹等大樹而形成綠林大道，並鋪設大草皮、建置籃球場、陳列退役戰車。徐煒傑說，公所與縣府攜手合作，每年新植槲櫟、光臘樹、厚葉石斑木等多樣台灣原生植物，提供獨角仙繁殖，營造物種豐富的植物園，期讓野戰公園成為優質的戶外教室。

新豐鄉新庄子後營區轉型打造的野戰公園，在當地人的童年記憶中，常見大量步兵和戰車進出，如今仍保留了司令台、集合場、跨欄障礙等。（記者廖雪茹攝）

野戰公園陳列退役戰車。（記者廖雪茹攝）

營區內保留了數十棵楓香、樟樹等大樹而形成綠林大道。（記者廖雪茹攝）

