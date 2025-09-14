竹縣湖口深夜飆車擾民 科技執法取締噪音車

警方臨檢取締改裝車輛。（圖由新竹縣政府提供）

2025/09/14 10:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉台1線八德路、明德街及中平路一帶，深夜經常有飆車族出沒擾民，縣府環保局設置半固定式聲音照相科技執法系統取締，成功告發3輛噪音車，依據《噪音管制法》處以1800元至3600元罰鍰；而部分車主為躲避監控遮掩車牌花招百出，警察局也當場逮獲運送改裝機車和乘客的自小客貨車，通通依規開罰。

環保局局長蕭宏杰表示，為提升社區安寧與居住品質，該局逐年增加聲音照相科技執法設備。針對民眾陳情噪音熱點，目前已設置5套固定式聲音照相科技執法、3套半固定式聲音照相及1套移動式聲音科技執法設備。

請繼續往下閱讀...

環保局日前收到民眾及里長陳情，暑假期間在湖口鄉經常有飆車族出沒，環保局隨即設置半固定式聲音照相科技執法系統，針對不當操駕與噪音擾民行為展開大規模稽查；透過科技執法設備影像紀錄收集資訊，發現大量疑似同型噪音車於凌晨2點至5點間集體出現在明德街、中平路、八德路，甚至延伸至台1線路段進行非法競速與不當操駕。

取締過程，發現部分車主為躲避監控，特意以口罩、布條等物遮掩車牌，更有車輛未懸掛車牌，明顯意圖規避查緝。環保局立即橫向通報警察單位，湖口派出所於8月12日查獲自小客貨車暗夜運送改裝機車和乘客。

新竹縣政府表示，民眾若發現可疑噪音車輛或聚眾、集結而有妨礙安寧情事，請立即向環保局通報（噪音車檢舉網站），也可打110向警察局通報，共同維護社區安全。

部分車主為躲避監控，特意以口罩、布條等物遮掩車牌，意圖規避查緝。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣政府環保局於噪音熱點設置「半固定式聲音照相科技執法系統」取締。（圖由新竹縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法