新竹知名烘焙坊突倒閉！15員工遭欠薪 負責人失聯

2025/09/13 19:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在竹苗地區有6間分店的拉凡德手作烘焙坊，傳出10日突無預警倒閉，負責人夫妻至今失聯。新竹縣政府勞工處今天表示，11日有15名拉凡德手作烘焙坊的員工到縣府申請調解，指老闆積欠他們8月及本月10天的工資，該處下週將依流程安排調解，並到店家現勘查訪。各加盟店主和員工們希望老闆儘快出面解決不要逃避。

竹苗有6間分店

拉凡德手作烘焙坊官方臉書粉專顯示，在新竹縣竹北、竹東及新埔共有4家分店，竹市1家，苗栗縣頭份1家。記者致電竹縣店家，但都無人接話。粉專最近在9月8日尚有貼文，8月還曾推LINE社群限定的抽獎活動，但2天前有網友留言問「請問社群是被誤刪了嗎？」樓下留言「是老闆跑了」。

五星飯店廚師夫妻創立

據了解，拉凡德手作烘焙坊是由一對來自五星級飯店廚房的夫妻檔共同創立，先生專精歐式麵包，太太則擅長法式甜點。4年前也曾在桃園市開店。目前竹苗地區有6間分店，加盟金180萬元，其中新埔分店今年5月左右才新開幕。有網友爆料另有2間加盟店已經裝修完成準備開幕，一夕之間加盟主心血恐全部泡湯，欲哭無淚，供應商也可能因此受累。

據悉，負責人夫婦10日無預警宣布倒閉後即失聯，不僅造成中央廚房和各分店營運嚴重受到影響，所有商品都無法正常供貨。

縣府勞工處表示，11日接獲拉凡德手作烘焙坊15名員工包括店員、送貨司機、烘焙師傅等申請調解，因為他們從8月到9月10日的薪水都沒有收到，但已聯繫不上老闆。勞工處下週就會通知勞資雙方安排調解，也會到店家訪查。初步了解，拉凡德營業登記在新竹市，全案後續也會移給竹市府。

