竹北東元醫院周邊停車難 廣停13地下化BOT案招商

東元醫院旁的廣停13停車場，尖峰時段賞見排隊等候停車位等情形。（記者廖雪茹攝）

2025/09/13 17:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府附近的東元綜合醫院，周邊住宅商辦群聚，現行廣停13平面停車場無法滿足尖峰時段的停車需求，縣府依據「促進民間參與公共建設法」等相關法規，推動廣停13興建營運移轉案（BOT）案，鼓勵民間資金投入，興建地下停車場，預計24日召開招商說明會。

交通旅遊處說，東元醫院旁的廣停13為廣場兼停車場，目前提供汽車格65席及機車格355席。區塊鄰近縣政二路、光明六路、光明九路，住宅商辦群聚，停車需求量大； 但尖峰時段汽車位常不敷使用，屢見違規停車、排隊等候停車位等情形，而影響周邊交通順暢。

竹北市縣福段224地號（廣停13）停車場用地經民間自提BOT案，縣府已完成可行性評估核定及地方說明會，交旅處預計9月24日下午2點於縣府前棟地下室共享辦公室召開招商說明會，與潛在廠商溝通釋疑相關問題。招商資料已公告於「財政部促進民間參與公共建設資訊網站」，可逕下網站下載。

交旅處處長陳盈州指出，此案基地面積為3612.59平方公尺，特許年限50年，停車場設施規劃地面層及地下2層，汽車格160席以上、機車格170席以上，全數開放一般公眾停車使用，沒有附屬事業開發。縣府希望藉由引進民間參與的技術、創意、效率及資金，增闢停車空間，有效解決東元醫院周邊停車供應不足的情況、提供友善人行步道空間與周邊廣場系統串聯，增進公共效益並創造優質的生活環境。

東元綜合醫院周邊住商林立，停車需求大，新竹縣政府推動廣停13興建營運移轉案（BOT）案，預計24日召開招商說明會。（記者廖雪茹攝）

