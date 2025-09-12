為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柯文哲交保被高院撤銷 林志潔：許多證人需要交互詰問

    陽明交大法律學者林志潔認為，高院認為證人需交互詰問，也是未來調查重點。（記者洪美秀翻攝）

    2025/09/12 18:59

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台北市前市長及民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案被關押1年後，8日由地院裁定7千萬元交保，但柯文哲自由5天後，台北地檢署向高等法院抗告，北檢抗告成功，高院今裁定發回重開羈押庭。陽明交大法律學者林志潔指出，高等法院針對之前台北地院所做、認為柯文哲有羈押原因但已無羈押必要的決定，接受了檢察官的抗告，發回台北地院重新審理。依刑事訴訟法，高院發回的決定，檢察官和被告柯文哲都不能再表示不服，案件因此會回到地院。

    高院發回的最主要原因，是認為地方法院的裁定沒有考慮到還有許多證人需要交互詰問，且這個同意具保的地院裁定，和之前同意延長羈押的裁定相隔時間不久，若共犯在逃的狀態並未改變，為何之前認為依然具備羈押必要性，現在卻認為必要性已消失？就這些部份，未來地院再次審理是否要羈押，也會是調查的重點。

    「防密切接觸證人 高調串證」

    林志潔說，被告可以具保，是因為法院認為羈押必要性減低，因此用比較輕微的具保來替代，但羈押的原因（逃亡或滅證串證）仍在，必要性的高低，當然跟被告的表現有關，因此倘若被告在具保後密切接觸證人，高調串證，或是被查到與在逃的共犯聯繫，都有可能再次升高必要性而遭到羈押。

