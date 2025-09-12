楊文科：將出席統籌分配交流會 盼不分中央地方、黨派理性對話

行政院長卓榮泰明天將邀請縣市長討論統籌分配議題。新竹縣長楊文科表示，他會出席交流會，希望不分中央地方、不分黨派，大家共同理性對話！（記者廖雪茹攝）

2025/09/12 17:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對藍、白立委通過的《財政收支劃分法》修正爭議，行政院長卓榮泰明天將邀請縣市長討論統籌分配議題。新竹縣長楊文科表示，地方自治當中，財政自主就是最重要的精神，必須兼顧公平合理；他會出席交流會，希望不分中央地方、不分黨派，大家共同理性對話！

楊文科表示，財劃法的修正通過是一條正確的道路，自始至終最重要的就是必須建立起一套長遠而公平的制度，不只是為了今天全台灣的各縣市，更是為了下一代，讓台灣能永續均衡地發展。請中央依據財劃法第30條第3項規定，給予地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。但今年度新竹縣的一般性補助款遭中央刪減20.68億元，希望中央盡速補齊，讓地方政府施政不中斷。

請繼續往下閱讀...

民進黨新竹縣議員歐陽霆認為，關於財劃法修正爭議，事實上現在面臨的就是一個倉促修法下所造成的僵局。行政院也釋出誠意要解決，分縣市找首長們討論。他覺得藍白委員們要先承認錯誤，並且願意討論這個僵局才能有解。

無黨籍新竹縣議員邱靖雅則批評，財劃法已經20多年沒有修法，她認為本次爭議財政部把責任歸於立法院立法倉促，以至於事權沒有調整、甚至比例計算有錯，留下近300億未分配；但財政部沒有提出自己的草案，且對於國民黨、民眾黨的草案沒有事先研讀、了解，發現問題，是兩大問題。

民眾黨新竹縣議員林碩彥表示，新竹人均所得全國最高，上繳國稅也最高，財劃法修正案通過之前，統籌分配款給新竹縣只有68億，不符合比例原則，有必要修正。建議成立跨黨派分配委員會，中央及地方都派代表討論後決定公式，委員會設置符合財政紀律，不受政治力介入影響，才能夠討論出符合國家整體發展的資源分配。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法