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    百年祖厝「尋人」成功！竹市地所協助釐清土地產權

    百年祖厝「尋人」成功！竹市地所協助釐清土地產權，民眾去函感謝。（市府提供）

    百年祖厝「尋人」成功！竹市地所協助釐清土地產權，民眾去函感謝。（市府提供）

    2025/07/13 09:26

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市地政事務所日前收到一封感謝信，對承辦人員一路耐心的協助表達誠摯謝意，一宗橫跨近百年的繼承案件，透過地政同仁的梳理、核對及指導，順利完成土地繼承，讓祖厝產權回歸子孫。

    地政事務所說明，原所有權人是在日治時期繼承取得祖產，民國33年過世後，繼承人並未即時辦理繼承登記，直至近年著手處理繼承事宜，卻發現登記資料與戶籍資料無法吻合，因而無法完成繼承登記。

    面對跨越時代的資料落差，地政同仁鍥而不捨，溯源各時期的登記簿，逐一比對原始手寫登記案卷、地籍及戶籍資料，並聯繫相關機關查證來源，終於成功取得關鍵佐證文件，協助繼承人完成繼承登記。

    「從一開始的困惑無助，到最終順利完成，都是因為地政人員耐心解說與積極協助，才讓我們一家人得以完成祖輩的心願。」申請人感性致謝，並表示在地政專業與溫暖的陪伴下，讓祖厝重回家族懷抱。

    地政處提醒，所有繼承人都有相同的繼承權利，應該積極行使自己的繼承權，並在法定期限內完成不動產繼承登記，如有不動產相關繼承問題，歡迎前往新竹市地政事務洽詢。

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