為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    逼老公交出退休俸遭拒 人妻抓狂潑尿、踢夫下體

    逼老公每月交出退休俸遭拒，她抓狂潑尿塗鴉搞驚悚，法官判離。（情境照）

    逼老公每月交出退休俸遭拒，她抓狂潑尿塗鴉搞驚悚，法官判離。（情境照）

    2025/07/12 07:23

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓婦人要先生陳男每月將退休俸5萬元全部交出來遭拒，竟抓狂在他鞋子潑尿、在門前撒白糖，另在門口、牆壁塗鴉驚悚文字及不明圖案，或以衛生紙團、污穢物及食物殘渣等製作詭異圖樣，還踢他下體，被聲請保護令，新竹地院判准陳男休妻。

    90年結婚的陳男說，108年間妻子張女要求他交付全部月退俸5萬元，遭他拒絕，竟情緒失控，砸毀他收藏的紫砂壺，持鐵鎚敲毀電腦，事後更丟棄他採買的蔬果，剪破他衣褲。

    陳男說妻子甚至將尿液潑灑在他鞋子、在門前撒白糖，另在門口、牆壁塗鴉驚悚文字及不明圖案，或以衛生紙團、污穢物及食物殘渣等製作詭異圖樣，又故意破壞家具，製造大量垃圾，且空燒鍋具，砸毀他手機。

    109年10月妻子跟他要錢時，以腳踢他下體，讓他十分困擾且心生恐懼，遂聲請保護令，經新竹地院核發通常保護令後，張女就搬走，從而雙方分居至今已逾4年，婚姻實難以維持，因此他請求判准休妻。

    法官審酌張女對陳男施以家庭暴力，致地院核發保護令，夫妻自110年初分居迄今已逾4年，長期不同居、無互動，確實感情盡失，主觀上均無意維持婚姻，客觀上徒有夫妻之名而無夫妻之實，婚姻已生重大而不能回復之破綻，因此判准離婚。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播