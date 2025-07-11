交通違規被逮「美送」砸智慧停車柱 面臨刑責與紅單500倍賠償

因為600元紅單無辜被砸毀的智慧停車柱。（竹東警分局提供）

2025/07/11 14:32

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮60歲張姓男子疑因「美送」騎車沒兩段式左轉被逮吃上紅單600元，悶了6天後依舊不爽，竟從家裡拿出鐵槌，沿街敲砸路邊的智慧停車柱下毒手洩憤。警方受理報案後調查發現總共有12根被砸毀，智慧停車業者評估損失約30萬。全案依毀損罪嫌究辦後，警方說張男除了面臨刑責，光是賠償金就比原來的紅單要高出約500倍，EQ不好，只能拿鈔票來湊。

竹東警分局表示，張男的違規紅單是在7月1日吃上的，沒有兩段式左轉罰新台幣600元。沒想到他為此「美送」，6天後，竟然在7日深夜11點，從家裡拿著鐵鎚出來沿著竹東鎮新正路、中山路、以及中正路猛鎚路邊停車格旁、由鎮公所委外裝設營運的智慧停車柱，總共鎚壞了12根。

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被害的業者8日晚向警方報案，相關人士還曾在臉書社團上PO文質疑可能是黑道尋釁、甚至不排除跟下屆選舉有關，這在國內正值大罷免活動之際，立刻引起地方側目。

警方擴大調閱監視器畫面後，鎖定案發時間手持鐵鎚出現現場的張男，也透過另個遙遠的街頭監視器捕捉到他「攻擊」智慧停車柱的身影。張男到案後對警方坦承，他是因不爽被警方開單，才會持鐵鎚砸停車柱洩憤。警方還特別強調，張男並無幫派背景，也沒有特定政治傾向。

竹東警方擴大調閱路口監視器，發現圖中的張男在案發時間手持鐵鎚出現。（竹東警分局提供）

竹東警方擴大調閱路口監視器，發現圖中的張男在案發時間手持鐵鎚出現。（竹東警分局提供）

竹東警方透過遙遠的街頭監視器，果然捕捉到張男用鐵鎚砸智慧停車柱。（竹東警分局提供）

竹東警方透過遙遠的街頭監視器，果然捕捉到張男用鐵鎚砸智慧停車柱。（竹東警分局提供）

竹東警方透過遙遠的街頭監視器，果然捕捉到張男用鐵鎚砸智慧停車柱。（竹東警分局提供）

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