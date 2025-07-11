竹檢發言人黃振倫捲假檢警案？被冒名當「詐團門神」

新竹地檢署發言人、主任檢察官黃振倫近來屢遭詐團冒名詐財，讓他不得不對外聲明自清。（記者黃美珠攝）

2025/07/11 09:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署發言人、主任檢察官黃振倫「人忙是非多」！近來他因同僚頻頻掃蕩不法，對外發言說明機會多，疑似因此成各路詐團回鍋耍出「假檢警真詐財」老套路的門面；車手向被害人取財前拋出的假公文上署名的檢察官就是他！或打電話騙錢時自稱「主任檢察官黃振倫」、「特偵組主任黃振倫」，從北到南各地都有打著他名號的詐騙案，猶如「詐團門神」，讓他著實困擾。

黃振倫說，「黃振倫主任檢察官不會跟大家拿錢！這很重要，要講3次。黃振倫主任檢察官也不會透過LINE、電話指示民眾轉帳，更不會監管民眾的帳戶！」

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他說，最近半年，特別是接任發言人後，各地檢署都有收到冒用他名義的假檢警詐騙案，也就是以前套路中的「假檢」，他被詐團冒名打電話、甚至傳送偽造公文，對方自稱「主任檢察官黃振倫」，從北到南都有案件打著他的名號拐賣，最扯的是，有人冒他的名，頭貼照片卻是檢察長陳松吉的，這讓他困擾到頭髮都白了。

黃振倫呼籲全國民眾，他真的不會私下打電話或用LINE跟人收錢、或指示轉帳，更不會監管個人帳戶，只會在有調查必要時發傳票，傳喚涉案人到案說明，請大家千萬別落入詐騙的陷阱。

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