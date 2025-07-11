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    陸軍上尉彈藥官偷刻印章 長官改簽名他還在蓋秒出大包

    陸軍上尉彈藥官偷刻長官印章盜蓋，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    陸軍上尉彈藥官偷刻長官印章盜蓋，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/11 08:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陸軍步兵第206旅上尉彈藥官張男為便宜行事，偷刻後勤科長與旅長印章，進而偽造彈藥異動清單高達99張，直到科長因印章遺失改以簽名，發現張男居然還有他的印章可以蓋，當即報請憲兵調查而爆發全案，新竹地院依偽造文書罪將張男判刑。

    法官調查，已於今年1月1日退伍的張男原擔任陸軍步兵第206旅上尉彈藥官，負責具有公文書性質之「彈藥憑單」之審核業務，為依法服務於國家而具有法定職務權限之公務員，明知軍中人員有打靶訓練使用彈藥之公務需要時，先由單位承辦人員在「彈藥憑單」如實填寫內容，並分送單位主管及擔任業務負責人的張男審核後，再經張男逐級呈核時任主管的第206旅後勤科科長及旅長批示方完成申請。

    由於張男因故與科長互有齟齬，且部分單位臨時或於晚間提出彈藥憑單，為免遭指責，張男竟於去年8月偽刻「陸軍步兵第206旅旅長」及「陸軍步兵第206旅後勤科科長」彈藥作業章各1顆（已丟棄），再接續在「彈藥憑單」上主管、主官欄位上，分別持偽造彈藥作業章在「彈藥憑單」上盜蓋印文，再由各該申請單位交給不知情值星人員轉交靶場督導官行使。

    事後該科長因「陸軍步兵第206旅後勤科科長」彈藥作業章遺失，期間均以簽名方式審核，卻發現射擊單位「彈藥憑單」竟然還在蓋其彈藥作業章，發現有異始循線查悉上情，案經新竹憲兵隊報告偵辦。

    法官審酌張男擔任陸軍上尉彈藥官，卻未能恪遵法令、依法行政，而便宜行事偽造彈藥作業章，再進而偽造彈藥異動清單共99張，嚴重危害國軍對於彈藥管理正確性，所為不宜寬貸，最後依行使偽造公文書罪，處有期徒刑1年2月，緩刑3年，並應向公庫支付4萬元及接受法治教育課程2場次；緩刑期間付保護管束。

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