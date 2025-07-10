土石流致生大規模崩塌 竹縣辦理全國首場無腳本防救演練

新竹縣今天下午在芎林鄉華龍社區，舉辦全國首場以土石流致生大規模崩塌為題的無腳本災害防救演練，救災人員從被土石流吞噬的自小客車中救出受困者，緊急送醫。（記者黃美珠攝）

2025/07/10 22:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕丹娜絲颱風重創中南部期間、多個縣市被發布土石流及大規模崩塌黃／紅警戒，新竹縣今天下午在芎林鄉華龍社區，舉辦全國首場以土石流致生大規模崩塌為題的無腳本災害防救演練，模擬熱帶性低氣壓籠罩下，新竹縣山區豪大雨後，縣內77條土石流潛勢溪流跟6處大規模崩塌潛勢區內的9個鄉鎮、30個村里，多達2、3千居民該如何迅速有效疏散、安置且執行救災。行政院政務委員季連成會同農業部次長黃昭欽率領觀察小組評核，給予高度肯定。

季連成說，居民的疏散撤離可謂完美，多虧華龍村長田興業、撤離班夥伴平時和鄉親非常熟悉，搭配員警必要時執行強制撤離；而消防同仁演練的救難項目難度都很高，他要求實際救災時，現場除要有判斷小組監看整體環境的安全性，實際進場救災者也要另有專人警戒，不能讓消防同仁置身危險中。

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新竹縣副縣長陳見賢指出，縣內共有77條土石流潛勢溪流跟6處大規模崩塌潛勢區，分布於9鄉鎮、30村里，戶籍顯示共有1439戶、3983人，實際居住2544人。

「2025新竹縣土石流及大規模崩塌災害防救演習」，是全國首場以土石流致生大規模崩塌爲題的災害防救分組演練，實兵替鹿寮坑溪清疏河道，透過村長動員各界執行疏散避難與災害搶救，也成立前進指揮所、協調所，以及避難收容處等，讓鄉親熟悉，萬一遇到天然災害來到，能不慌忙、同心一起按部就班把災害降到最低。

對於不配合撤離的鄉親，新竹縣芎林鄉華龍村長田興業（左）通知警方協助強制撤離。（記者黃美珠攝）

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