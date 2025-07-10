竹北育兒後援隊 7/28提供0至6歲兒童家長諮詢

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）為家有0到6歲幼童的市民成立育兒後援隊，找來5大領域的專業人士提供孩子的發展諮詢和建議。（竹北市公所提供）

2025/07/10 12:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所推動的「0至6歲兒童發展諮詢服務」，導入職能治療師、語言治療師、物理治療師、臨床心理師以及營養師組成的「育兒後援隊」，7月28日起將陸續在竹北市的大義、隘口、十興3個里集會所辦理，為有需要的幼兒家長們提供諮詢和協助。

竹北市長鄭朝方說，育兒是現代家庭重要的挑戰之一，尤其是竹北核心家庭很多，很多年輕爸媽很需要專業育兒知識和經驗的分享，所以他才會組建前述育兒後援隊，讓年輕的市民爸媽們在養育下一代的路上不覺得是單打獨鬥。

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而小朋友的成長特別要注意黃金發展時期，不論是孩子的情緒表現、行為反應，都需要被理解和引導。所以前述育兒後援隊提供的服務聚焦在幼兒語言發展、行為情緒、日常飲食等方面，採一對一諮詢模式提供家長協助和給出具體建議，希望以此穩定市民鄉親的親子互動關係。

他說，「0至6歲兒童發展諮詢服務」限定竹北市民報名，每個孩子限制最多只能參加2類「一對一專業諮詢」，而各類僅限1次。所以呼籲家長們善用這個服務資源，可先透過前導自我覺察問卷了解孩子的發展狀況，或可直接報名，選擇符合需求的專業領域諮詢。

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）為家有0到6歲幼童的市民成立育兒後援隊，找來5大領域的專業人士提供孩子的發展諮詢和建議。（竹北市公所提供）

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