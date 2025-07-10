寶山ㄅㄆㄇ猴園舊址成非法棄土場 竹檢起訴12人

當年的ㄅㄆㄇ猴園成了非法棄土場，偷倒面積超過2萬坪，堆置高度約10層樓高。（新竹地檢署提供）

2025/07/10 12:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉雞油凸段雞油凸小段、以前全國知名的ㄅㄆㄇ猴園所在共19筆土地，被檢方查出土地共有人兼管理人羅義登涉嫌非法轉作棄土場，從雙北、桃園的工地或環保資收業者處，以每車收費9000元到3000元不等，超過1年以上非法傾倒營建事業廢棄物，不法獲利至少2542萬920元。新竹地檢署今天依違反水保法、廢清法等，起訴在押的羅義登及相關環保、清運業者共12人，另對羅義登具體求刑2年6個月，且沒入其不法所得和相關犯案工具。

由於本案另有員警被指涉入，疑似有貪污受賄問題，檢警還在調查釐清當中，檢方表示這個部分暫無回應。

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檢方起訴指出，被亂倒的山坡地約有7萬9042平方公尺、相當2萬3910坪之大，廢棄物被堆到約有10層樓高，規模驚人，嚴重破壞地貌，對山坡地穩定性與環境生態造成重大威脅。

涉案的吳姓男子是羅義登僱用的曳引車司機；楊姓男子是新北祐德公司負責人，專門提供建物清潔服務。周姓男子則是新北某車行曳引車司機；李姓、鄭姓男子都是桃園市蘆竹某工地現場負責人。簡姓男子則是靠行的曳引車主，劉姓男子聽命簡男調派曳引車司機出車，而余、郭、楊、張則都是劉男所屬的車行曳引車司機。

檢方說，整個偷盜案涉及跨縣市3大不法集團，目前還在追查其他涉案者中。

起訴書指出，羅義登經營非法棄土場，透過前述共犯分從新北樹林、台北內湖以及桃園蘆竹引入建築廢棄物進入寶山偷倒牟利，至少成功40趟次。

新竹縣寶山鄉前ㄅㄆ ㄇ猴園的舊址，被人當作非法棄土場超過1年。（新竹地檢署提供）

當年的ㄅㄆㄇ猴園成了非法棄土場，偷倒面積超過2萬坪，堆置高度約10層樓高。（新竹地檢署提供）

當年的ㄅㄆㄇ猴園成了非法棄土場，偷倒面積超過2萬坪，堆置高度約10層樓高，已經有致生水土流失的危險。（新竹地檢署提供）

新竹縣寶山鄉非法棄土問題嚴重，檢方今天一舉起訴12人。（新竹地檢署提供）

新竹檢方指控非法棄土場業者羅義登涉嫌從雙北、桃園長期大量引入建築廢棄物進寶山偷倒。（新竹地檢署提供）

新竹檢方指控非法棄土場業者羅義登涉嫌從雙北、桃園長期大量引入建築廢棄物進寶山偷倒。（新竹地檢署提供）

邊倒、邊挖、邊填，竹檢指控男子羅義登在寶山非法經營棄土場牟利。（新竹地檢署提供）

羅義登等偷倒集團的犯案模式。（新竹地檢署提供）

羅義登被控另外從桃園蘆竹工地引入廢土。（新竹地檢署提供）

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