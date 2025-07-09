2025竹縣義民祭「義民勇士路跑」 結合潮牌Paul Frank上路

新竹縣政府舉辦的義民勇士路跑，即日起受理報名。（記者黃美珠攝）

2025/07/09 16:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣傳承義民信仰今年出新招，結合路跑、時尚，要在9月6日舉辦「義民勇士路跑」，順便替該局「文化30」的局慶系列活動鳴槍。縣長楊文科說，這個路跑還跟年輕人口中的潮牌「Paul Frank」合作，推出獨家限量的義民勇士完賽禮，而透過起點在文化局、終點在新埔義民廟的設計，讓跑友直接跑進「義魄千秋~2025全國義民祭在新竹縣」的祭典啟動祈福儀式，替義民文化祭衝人氣，也讓更多人深度認識客庄的義民信仰。

縣府文化局長朱淑敏說，這個路跑從即日起到7月25日可報名或額滿為止，分4.5公里、12公里的2組路線。由於跟潮牌Paul Frank合作，所以推出獨家限量的義民勇士周邊商品，參賽跑友可獲得兼具時尚和文化感的紀念衫、包包、毛巾等完賽禮，現場還有限定潮牌文創市集、親子互動體驗以及義民勇士客語闖關遊戲。

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她說，賽事將在9月6日清晨6點半從縣府文化局出發後，大家先以順時針方向繞行文化局一周，接著就往新埔褒忠亭義民廟奔去，最後終點在義民廟前廣場，因為終點並非起點，所以有安排接駁服務。

由於路跑當天就是「義魄千秋~2025全國義民祭在新竹縣」祭典啟動祈福儀式，義民廟現場「擔擔相傳．代代傳」挑擔儀式、「客家跨界客家義民藝陣舞劇」以及「祈福祭祀大典」等，有關義民祭文化的系列活動，讓跑友運動之餘，還可參與北台客庄這場最重要的信仰與文化盛事。

今年的義民勇士路跑跟潮牌Paul Frank合作，推出獨家限量的義民勇士周邊商品。（記者黃美珠攝）

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