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    26家廠商竹北聯合徵才 共有1263個工作機會

    2025竹北地區現場徵才活動將在週五（11日）下午1點半到4點，於新竹縣竹北市中興里集會所2樓舉行。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）

    2025竹北地區現場徵才活動將在週五（11日）下午1點半到4點，於新竹縣竹北市中興里集會所2樓舉行。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）

    2025/07/09 09:13

    〔記者黃美珠／新竹報導〕2025竹北地區現場徵才活動將在週五（11日）下午1點半到4點，於新竹縣竹北市中興里集會所2樓舉行，現場將有：欣興電子、矽格、景碩科技、台燿科技、頎邦科技、超慧科技、鴻佰科技、台豐印刷電路、築間餐飲、萊爾富、屈臣氏、富泰空調、台一國際、同一工業，總共26家廠商提供1263個職缺，歡迎求職的民眾或應屆畢業生前往投石問路。

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心主任陳玉秋說，配合畢業季節，這次媒合的職缺類型涵蓋科技製造、電子工程、餐飲服務、零售業以及空調維修等領域，其中欣興電子招募資訊工程師薪資上看80K是本場最高，其次景碩科技招募廠務助理工程師薪資也有近55K的高行情，邁萃斯精密招募硬體電控工程師祭出的月薪也達50K。現場配套規劃有：履歷健診、就業諮詢服務，以幫忙求職者精準掌握職場趨勢。

    勞動力發展署為幫忙待業超過6個月的本國籍15歲到29歲青年，另有「青年職得好評計畫」，專門協助失業者釐清個人的職涯發展方向、提升求職技巧，並運用工作卡（職涯履歷表）展現個人就業優勢。青年只要在完成諮詢後的3個月內尋職成功，並連續受僱滿3個月以上，還可以獲得3萬元尋職獎勵金。

    2025竹北地區現場徵才活動將在週五（11日）下午1點半到4點，於新竹縣竹北市中興里集會所2樓舉行，將有1263個職缺機會。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）

    2025竹北地區現場徵才活動將在週五（11日）下午1點半到4點，於新竹縣竹北市中興里集會所2樓舉行，將有1263個職缺機會。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）

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