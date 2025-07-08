公館紅棗祭將至 苗縣農會轉戰寶山推銷

苗栗縣公館鄉紅棗產季將到，今年跟新竹縣寶山鄉的黑糖合作，推出紅棗黑糖饅頭，今天雙方合體造勢。（記者黃美珠攝）

2025/07/08 14:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專區，每年7月進入產季，繼去年首度走出苗栗到新竹縣做縣外行銷，今天再度來到新竹縣跟寶山鄉農會合作，推出應景的紅棗黑糖饅頭邀在場者試吃，替7月19、20日即將登場的公館紅棗祭造勢。

公館農會總幹事林幼詩說，這是看好寶山的行銷策略與鄉親們的團購能力所致，歡迎大家8月底前抽不開身到公館吃紅棗，也能就近在新竹縣各農會的直銷站選購。

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林幼詩說，苗栗公館自2015年起申請為紅棗生產經營專區後，目前栽種面積約8、90公頃，年產量有960噸。除了鮮果，還推出紅棗釀、紅棗酒、紅棗醋、紅棗巧克力、紅棗杏仁餅等多樣化的加工商品，今天是迎接今年公館紅棗祭的起手式，後續除了回到苗栗擴大宣傳，也將南下台中為本月19、20日在苗栗陶瓷農創園區舉辦的促銷活動持續造勢。

寶山鄉農會總幹事陳信良說，竹縣寶山黑糖有獨特焦香味，苗栗公館紅棗則有特殊的甜度，兩者都是養生的農特產，這次結合推出的「棗甜」饅頭，就是把農特產品從產地帶到餐桌的食農教育一環，透過跨縣市的互相行銷，創造農業共好。

今天的造勢宣傳，除了寶山、公館2鄉農會的理監事們到場幫忙高調，新竹、苗栗2地縣府農業處長傅琦媺與陳樹義，以及農糧署北區苗栗辦事處主任許宏德也都現身加持，讓大家看到農業不再是單打獨鬥的時代。

新竹縣政府農業處長傅琦媺（前右2）、苗栗縣政府農業處長陳樹義（前左1）各自率領寶山、公館2地農會，一起為即將來到的公館紅棗祭宣傳促銷。（記者黃美珠攝）

除了大家常見的乾燥紅棗，苗栗公館鄉的紅棗鮮果也很香甜。（記者黃美珠攝）

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