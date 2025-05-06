竹縣快捷9號5/12起車次增加 開始收費

新竹縣快捷9號公車下週一（12日）起將增班且開始收費。（圖由縣府交旅處提供）

2025/05/06 12:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕為了協助竹北市民到新竹市通學或通勤的快捷9號，從今年2月上路後，目前固定每天早晚各有2班提供免費搭乘，縣府交通旅遊處今天宣布，下週一（12日）起將啟動第2階段的試營運，車次將同時開始增加到每天早晚各9個班次且收費，一步步朝每天早晚12個班次的目標挺進。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，快捷9號路線第1階段試營運發車，從今年2月11日上路後情形漸趨穩定，第1階段試營主要是便利學生通學，在通學通勤的尖峰時刻增加往程早上6點45分班次、返程下午5點20分這2個班次。

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現在為補足離峰時段的搭公車需求，將從下週一起進入第2階段的試營運期，預計將包含一階的發車班次在內，增加到每天早晚共有18個班次服務鄉親，並依市區公車票價開始採2段式收費。

陳盈州說，快捷9號2月11日試營運到4月，已累計有7821人次搭乘，其中早班時段每班次平均乘客有26人，晚班時段每班次有51人。

他說，試營運的捷乘客運已逐漸熟悉這條路線的搭乘狀況，且穩定經營，所以才會規劃啟動第2階段的試營運，且為了讓新進駕駛員更加適應路線，5月1日到8日，用為期1週的時間，針對新增的班次執行不載客的路線試跑。

2階試營運後，也會同步開始2段式收費，1段票的票價是：全票15元、學生優待票12元、半票8元；2段票價則是：全票30元、學生優待票24元、半票15元，且全線都可使用4種桃竹竹苗通勤定期票搭乘；而在這4種月票方案中，「竹竹288元」用於此最受歡迎也最適合。

陳盈州說，他們為了提高快捷9號的識別度，以利乘客招手搭乘，車身將採用「皮皮獅」塗裝，預計本週就可以塗裝完成。

新竹縣府所開辦的快捷9號公車，下週車體將塗裝上「皮皮獅」以提高辨識度，此為示意圖。（圖由竹縣府交旅處提供）

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