澳洲豬肉驗出萊劑！新竹縣加強查驗豬肉來源 視察孩童午餐食材

新竹縣政府衛生局今派員加強查緝公共飲食場所及相關通路商的肉品來源。（新竹縣政府提供）

2025/05/05 22:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近日澳洲進口豬肉驗出輕量萊克多巴胺，引起了社會廣泛的關注，新竹縣政府因應食安議題，自2021年起擬定「加強查驗市售豬、牛產製品計畫」，縣府教育局今（5）日前往興隆國小視察午餐食材供應情形，確認豬肉供應品項確實有CAS標章無虞，衛生局也將加強查緝公共飲食場所及相關通路商的肉品來源，為縣民嚴格把關，全力守護鄉親食安。

衛生局表示，新竹縣「加強查驗市售豬、牛產製品計畫」，訂定規劃縣內公共飲食場所、大賣場、超市、傳統市場及零售通路商，無論是生鮮豬肉、加工食品或餐飲食品業者，依規定都要強制標示豬肉產地，衛生局也針對相關場所加強稽查抽驗，並比對肉品來源資訊，確認標示正確性。自2021年迄今累計抽驗畜肉1507件，全數合格；標示查核計3799件，計2件不合格。

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教育局表示，縣府在營養午餐供應契約中，要求使用新竹縣營養午餐豬肉一律使用國產在地食材，採用CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）標章、有機農產品標章或國產生鮮豬肉追溯碼的國產豬肉。

衛生局也呼籲食品業者，應確實落實自主管理、遵守豬肉原產地標示規定，並保存肉品來源佐證資料備查，倘在新竹縣販售豬肉及豬肉可食部位，經抽樣檢驗殘留動物用藥含量不符規定，或未標示豬肉原料原產地者或原產地標示不實的情形，經查獲屬實將依違反食品安全衛生管理法相關規定處辦。

此外，縣府定期召集相關局處包含農業處、教育局、政風處、環保局、產業發展處等，針對市場民生相關食品安全各項議題進行各項政策研議，期為縣民做最佳食安陣線的把關。

新竹縣政府教育局今前往興隆國小視察午餐食材，確認豬肉供應品項確實有CAS標章。（新竹縣政府提供）

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