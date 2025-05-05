載鋼筋拖車受困寶山鄉山路 吊車救援脫鉤反翻落9米深鄰路

一輛載運鋼筋的拖車受困寶山鄉通學路，吊車協助脫困時脫鉤，反翻落9米深的寶山路二段。（記者廖雪茹攝）

2025/05/05 16:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉許多山區道路蜿蜒且坡度大，1輛載滿鋼筋的拖車今（5日）午行經通學路時受困途中，吊車業者獲報前來救援，沒想到在脫困作業時，吊車脫鉤，「碰」的一聲巨響，整輛車翻落於斜下方落差約9米深的寶山路二段，所幸當時駕駛不在車上，也無其他車輛行經，目前仍在排除事故現場中。

竹東警分局表示，今日12點許，黏姓拖車駕駛因不熟悉路況，行駛於寶山鄉通學路狹窄上坡路段時，受困於道路旁，進退兩難，駕駛緊急通知吊車業者救援。

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沒想到，吊車到場協助拖車脫困過程，吊車不知何故脫鉤，導致拖車不慎翻落於一旁的寶山路二段，兩路落差約9-10米深，所幸這起事故無人員傷亡。警方已在該路段擺放交通錐警示來往車輛，提醒用路人安全。

寶山村長彭春娥表示，通學路蜿蜒狹窄，但是外地人常根據導航指引或是有些駕駛想抄近路，造成險象環生；她建議該路段公告禁止行駛大貨車、大客車，並清楚標示，避免事故再次發生。

一輛載運鋼筋的拖車受困寶山鄉通學路，吊車協助脫困時脫鉤，反翻落9米深的寶山路二段。（記者廖雪茹攝）

一輛載運鋼筋的拖車受困寶山鄉通學路，吊車協助脫困時脫鉤，反翻落9米深的寶山路二段。（記者廖雪茹攝）

竹東警分局表示，通學路與寶山路二段兩路落差約9-10米深。（記者廖雪茹攝）

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