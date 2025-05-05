為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    載鋼筋拖車受困寶山鄉山路 吊車救援脫鉤反翻落9米深鄰路

    一輛載運鋼筋的拖車受困寶山鄉通學路，吊車協助脫困時脫鉤，反翻落9米深的寶山路二段。（記者廖雪茹攝）

    一輛載運鋼筋的拖車受困寶山鄉通學路，吊車協助脫困時脫鉤，反翻落9米深的寶山路二段。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/05 16:41

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉許多山區道路蜿蜒且坡度大，1輛載滿鋼筋的拖車今（5日）午行經通學路時受困途中，吊車業者獲報前來救援，沒想到在脫困作業時，吊車脫鉤，「碰」的一聲巨響，整輛車翻落於斜下方落差約9米深的寶山路二段，所幸當時駕駛不在車上，也無其他車輛行經，目前仍在排除事故現場中。

    竹東警分局表示，今日12點許，黏姓拖車駕駛因不熟悉路況，行駛於寶山鄉通學路狹窄上坡路段時，受困於道路旁，進退兩難，駕駛緊急通知吊車業者救援。

    沒想到，吊車到場協助拖車脫困過程，吊車不知何故脫鉤，導致拖車不慎翻落於一旁的寶山路二段，兩路落差約9-10米深，所幸這起事故無人員傷亡。警方已在該路段擺放交通錐警示來往車輛，提醒用路人安全。

    寶山村長彭春娥表示，通學路蜿蜒狹窄，但是外地人常根據導航指引或是有些駕駛想抄近路，造成險象環生；她建議該路段公告禁止行駛大貨車、大客車，並清楚標示，避免事故再次發生。

    一輛載運鋼筋的拖車受困寶山鄉通學路，吊車協助脫困時脫鉤，反翻落9米深的寶山路二段。（記者廖雪茹攝）

    一輛載運鋼筋的拖車受困寶山鄉通學路，吊車協助脫困時脫鉤，反翻落9米深的寶山路二段。（記者廖雪茹攝）

    一輛載運鋼筋的拖車受困寶山鄉通學路，吊車協助脫困時脫鉤，反翻落9米深的寶山路二段。（記者廖雪茹攝）

    一輛載運鋼筋的拖車受困寶山鄉通學路，吊車協助脫困時脫鉤，反翻落9米深的寶山路二段。（記者廖雪茹攝）

    竹東警分局表示，通學路與寶山路二段兩路落差約9-10米深。（記者廖雪茹攝）

    竹東警分局表示，通學路與寶山路二段兩路落差約9-10米深。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播