竹東二重里人口激增 公5擬建客庄生活交流中心獲中央504萬規劃費

新竹縣竹東鎮公所將在二重里的公5公園用地，以多目標使用興建11座客庄生活交流中心，獲客委會補助規劃設計費504萬元，鎮長郭遠彰在公聽會向鄉親說明。（記者廖雪茹攝）

2025/03/03 20:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮二重里有6大社區大樓正如火如荼興建中，未來將新遷入逾千戶，但周邊缺乏公共設施，鎮公所研擬在公5公園用地興建1座客庄生活交流中心，獲客委會補助規劃設計費504萬元，期望以客庄客廳概念，創造老幼、青銀共享的交誼場域，凝聚社區意識與認同，進而促進在地客家語言、生活經驗及文化的交流與傳承。

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東「外五里」因鄰近新竹科學園區，人口逐年成長，其中，二重里公5公園周遭已成為新興住宅區，6大社區開發完成後，未來總戶數將達2480戶，大批外來年輕人口移入，但社區內公共設施僅限住戶使用，且缺乏幼兒園等場館，因此公所在公5預留東北角基地，將依照「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」，將現況需求整合為客庄生活交流中心。

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鎮公所爭取客委會「客庄創生環境營造計畫」，獲補助規劃設計費504萬元，目前由委託林志成建築師事務所執行整體規劃，日前召開公聽會蒐集民眾意見，期望達成串接鄰里綠帶及公共服務空間的願景。

公聽會中，與會民眾希望交流中心能夠更加多元使用，如開辦銀髮族課程、增加閱覽室、提供托嬰服務及適合青少年活動等。對此，郭遠彰表示，因空間配置有限，後續將參酌鄉親意見，做整體性的增刪調整；至於提高樓層的建議，因此案配合公園的地貌設計，建築物將先以低量體規劃為2樓層建物，以降低對環境的衝擊。

建築師簡報，竹東地區目前2歲至學齡前幼兒人數約3500人，既有的幼兒園可收容總人數約3100人，收容人數供不應求，加上基地周圍人口不斷增加，設立新的幼兒園刻不容緩。另外，全鎮目前僅有竹東鎮立圖書館，圖書館舍資源明顯不足，且鎮圖建築老舊，設立新的圖書室已有迫切的需求。

公5公園土地面積約9010平方公尺，初步整體規劃，竹東鎮客庄生活交流中心擬興建2層建物，總樓地板面積共609坪。1層為公共性的空間，有客庄客廳、客家無人化親子圖書館、客家親子益智遊戲室和青年創生商店，提供附近居民交流與休憩。

2層為6間教室的幼兒園，並設有多處室內外活動空間提供孩童活動；屋頂層為開放遊戲空間，提供各式設施讓孩童嬉戲玩耍。建物旁邊約226坪空間，擬規劃小型汽機車停車場。

竹東鎮客庄生活交流中心擬興建2層建物，初步規劃有客庄客廳、無人化親子圖書館、益智遊戲室、青年創生商店、幼兒園等。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮客庄生活交流中心完工模擬示意圖。（竹東鎮公所提供）

竹東鎮二重里公五公里設置客庄生活交流中心整體配置圖。（竹東鎮公所提供）

竹東鎮客庄生活交流中心完工模擬示意圖。（竹東鎮公所提供）

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