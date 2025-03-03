為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    竹縣北埔限定版「神豬」亮相 將飄洋過海到日本

    新竹縣北埔鄉中元藝民祭的「認養神豬做公益」活動，北埔限定版神豬正式亮相，吸引日本法政大學的福田円教授（中）搶先認養一隻，鄉長莊明增（右）邀請各界發揮愛心共襄盛舉。（北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉中元藝民祭的「認養神豬做公益」活動，北埔限定版神豬正式亮相，吸引日本法政大學的福田円教授（中）搶先認養一隻，鄉長莊明增（右）邀請各界發揮愛心共襄盛舉。（北埔鄉公所提供）

    2025/03/03 19:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉中元藝民祭融合傳統與創新，推出「認養神豬做公益」活動，不僅曾吸引全國多個縣市參與，今年的北埔限定版神豬正式亮相後，吸引了日本法政大學的福田円教授搶先認養1隻，將飄洋過海到國外；鄉長莊明增邀請各界共襄盛舉，一起來餵飽愛心撲滿「神豬」。

    北埔鄉長莊明增本身有使用小豬撲滿收集零錢的儲蓄習慣，年終時，「殺豬」做為鄉公所員工尾牙抽獎的特別獎項。2020年適逢義民節祭典由大隘連庄輪値舉行，當時他便以此靈感，發起用撲滿「神豬」辦理領調、遶境、普施等創意活動，並由認養單位愛心捐贈社福機構等對象，引發熱烈回響。

    「認養神豬做公益」活動規模逐年擴大，不僅從北埔鄉內擴大到其他鄉鎮，甚至從新竹縣擴大到屏東縣等外縣市，今年的北埔限定版神豬正式亮相，即日起開放認養，沒想到立即獲得日本法政大學福田円教授搶先認養1隻。

    莊明增說，前年「神豬」跑遍全國，今年飄洋過海到日本，近期他將邀請其他國家友人認養，期望將傳承百年的傳統文化發揚光大，也藉由創新活動培養儲蓄的良好習慣，並發揮愛心，在慶典當天捐出神豬撲滿，指定給從事公益的機關團體，讓他們將社會大眾的愛心傳揚出去。

    北埔鄉公所表示，今年活動將邀請所有被認養的藝民神豬，出席在農曆7月舉辦的北埔中元節祭典，聘請評審委員選出本屆大賞獎得主，分為進場創意賞傳統重量賞及公益貢獻賞等3組。競賽分為機關組和社會組兩組，各組取前3名頒發獎勵金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播