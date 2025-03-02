梅竹賽落幕 陽明交大擊敗清大再奪總錦標

梅竹賽中陽明交大最終奪得總錦標，現場落下藍色彩帶，歡聲雷動！（陽明交大提供）

2025/03/02 22:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陽明交大、清華兩校體育盛事「乙巳梅竹賽」今天下午由橋藝決勝負，陽明交大提早獲得六點，拿下乙巳梅竹總錦標，成功達成梅竹賽二連勝。

截至昨天晚間為止，陽明交大拿下桌球、羽球、棒球、女籃、男籃五點。今日橋藝再度廝殺，陽明交大再拿下一點，獲得六點的領先局面，暫時以6:2領先，提前確認乙巳梅竹總錦標獎落陽明交大。

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晚間六點開始的男排、女排賽，選手仍展現梅竹精神，全力以赴。最終清華男排再拿下一點，陽明交大女排再攻下一城，陽明交大最終以7:3的成績奪得總錦標，現場落下藍色彩帶，歡聲雷動！

陽明交大校長林奇宏首先恭喜每位奮戰不懈的陽明交大選手，將總錦標的榮耀再度留在校內。同時，也向可敬的清華選手致上最高敬意。他說，很高興今年能再將這份榮譽留在陽明交大，連續兩年奪得梅竹賽總錦標難能可貴。這場競賽不僅是技術與體能的較量，更是團隊精神的展現。感謝我們的選手在賽場上奮力拼搏，最終為學校贏得這項榮譽。也要感謝所有參與教練、後勤團隊，以及每位師生與校友，這份榮耀屬於每一個人。期待明年丙午梅竹再度攜手共創熱血與感動。

清華大學在賽後恭喜可敬的對手陽明交大獲得乙巳梅竹總錦標，並相約明年在場上再見。清大校長高為元表示，「良性的競爭是好的，這也是梅竹賽的精神。」

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