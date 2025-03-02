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    首頁　>　新竹縣

    新北男尖石登山露營 通訊不良致烏龍搜救

    新竹縣消防人員上高台山搜救找到該男子，原來只是因為訊號不佳導致失聯，沒有受傷受困。（圖由新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防人員上高台山搜救找到該男子，原來只是因為訊號不佳導致失聯，沒有受傷受困。（圖由新竹縣消防局提供）

    2025/03/02 15:38

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市一名53歲王姓男子昨天（1日）到新竹縣尖石鄉高島縱走，家屬因聯繫不上王男，今天凌晨焦急通報119求救，消防人員上山搜救找到王男，當下證實為登山行程的溝通誤會，王男沒有受傷受困，只因訊號不佳，而導致這場烏龍搜救。

    據了解，登山客王男原計畫進行2天1夜的登山露營，3月1日上山，3月2日下山，但家屬誤以為他應於3月1日下山。王男手機有開機但無訊號，家屬聯繫不上他，遂在今天凌晨報案求助。

    新竹縣政府消防局表示，接獲新北市119轉報後，派遣尖石分隊2車5人、竹東分隊1車2人及田埔分隊1車2人，合計4車9人，前往高島縱走路線展開搜尋，最終於上午10點24分在高台山前約200公尺的營地發現王姓男子，確認其安全無恙，僅因通訊問題導致家屬誤報失聯。

    新竹縣政府消防局表示，近期山區登山迷途或失聯案件頻傳，其中部分案件涉及通訊不良或家屬未能掌握登山計畫。提醒登山愛好者：登山前務必與家人清楚溝通行程，包含出發時間、預計抵達地點、夜宿安排及下山時間，避免因資訊誤差引發不必要的搜救行動。

    此外，消防局也建議登山客攜帶可提供雙向衛星通信的設備，如Garmin inReach或衛星電話，確保在無行動網路訊號的情況下仍能對外聯繫，以便緊急時刻向外界報平安，減少誤會與搜救資源浪費。

    消防局強調，登山活動雖然富有挑戰與樂趣，但安全始終應放在首位。登山者應做好完善的行前準備，隨時關注天氣變化，並確保通訊設備齊全，確保自身安全，減少因通訊不良或行程誤會所造成的搜救事件。

    新竹縣消防人員上高台山搜救找到該男子，原來只是因為訊號不佳導致失聯，沒有受傷受困。（圖由新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防人員上高台山搜救找到該男子，原來只是因為訊號不佳導致失聯，沒有受傷受困。（圖由新竹縣消防局提供）

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