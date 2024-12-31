安心亞辣翻大新竹跨年晚會 內衣外穿+馬甲火辣嗨唱

藝人安心亞（中）再度以火辣造型辣翻2025的大新竹跨年晚會。（記者黃美珠攝）

2024/12/31 23:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025大新竹跨年演唱會今晚在新竹縣政府前廣場和縣政六路廣場舉辦，由2024新竹縣客家新曲獎首獎、全國泰雅族歌唱大賽冠軍及客家歌手羅茵茵等暖場，知名歌手彭佳慧、丁噹、金曲樂團麋先生接力熱唱。去年在全台跨年晚會「收視女王」安心亞今晚再度以火辣裝扮掀起尖叫聲，有攝影師拍到冒汗說，手一按，就已經連拍超過500張，停不下來。

安心亞去年一身黑色鏤空馬甲造型，火辣首登大新竹跨年晚會，勁歌熱舞，寫下同時段全台最熱的跨年收視成績。她今晚再度火辣上陣，黑色內衣外穿搭配大紅色馬甲和吊帶褲襪，再度把跨年秀獨家獻給大新竹鄉親，帶來她參與創作新歌「Maybe we can」等多首歌舞，辣翻全場。

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2025大新竹跨年晚會今晚7點過後由創作歌手Shawn尚融打頭陣，選秀節目出身的女歌手林茉曦、台灣新生代R&B饒唱男歌手同理zunya等接力表演。

知名台語歌手張涵雅晚間快9點上台高歌，接著是艾薇Ivy，再來就是讓很多人引頸期盼的安心亞，以及鐵肺歌后的彭佳慧搭檔羅文裕獻唱。

人氣金曲樂團「麋先生」在逼近深夜11點時開嗓，丁噹緊接其後演出半小時。主辦單位隨即用300秒的高空煙火秀燃爆全場，元旦凌晨0點過後，安排由選秀出道的男團Ozone壓軸，跟所有大新竹的鄉親一起迎接全新的一年。

藝人安心亞火辣造型獨家勁歌熱舞。（記者黃美珠攝）

繼去年以全黑鏤空馬甲為大新竹跨年熱歌勁舞後，藝人安心亞（中）今晚的紅色馬甲搭配吊帶褲襪再度讓觀眾尖叫不斷。（記者黃美珠攝）

藝人安心亞今晚以黑色內衣外穿的造型搭配紅色馬甲、吊帶褲襪，替2025大新竹跨年晚會搶抓全國觀眾的眼睛。（記者黃美珠攝）

藝人安心亞今晚以黑色內衣外穿的造型搭配紅色馬甲、吊帶褲襪，替2025大新竹跨年晚會勁歌熱舞。（記者黃美珠攝）

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