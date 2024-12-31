助警打擊犯罪 新竹關帝廟捐贈5輛電動巡邏機車

新竹關帝廟捐贈電動巡邏機車5輛，提升警員打擊犯罪能力。（市府提供）

2024/12/31 18:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹關帝廟為實現關聖帝君忠義助人精神，今天在廟前廣場舉行電動巡邏機車捐贈儀式，市府感謝新竹關帝廟及各委員熱心公益忠義善舉，並積極關心社會弱勢，長期發放白米、民生物資、獎助學金照顧新竹地區弱勢族群，為地方鄉里付出善心。

市府表示，新竹關帝廟在主委江明珠帶領下，捐贈5輛電動巡邏機車合計價值43萬2900元，發揮關聖帝君正氣凜然、忠誠正直的精神，積極回饋社會，警員在維護地方治安上，能有更好的巡邏利器，讓員警們就像騎上赤兔馬，用關公的忠義精神來守護竹市鄉親的生命財產安全。所謂「工欲善其事，必先利其器」，此次新竹關帝廟捐贈電動巡機邏5輛，加速警用車輛汰舊換新，強化警方執勤機動性、迅速到場嚇阻犯罪，協助市府打造宜居城市。

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江明珠表示，新竹關帝廟長期投身公益事業，體現關聖帝君的忠、義、仁、勇精神，這次捐贈5輛電動警用巡邏機車，用於提升警方執勤效率和保障竹市市民安全，同時表達對社會治安的關懷和對警察同仁的敬意，亦響應市府永續環保政策。未來也將繼續努力，延續30年來的公益使命，與各界合作為竹市市民服務。

市府去年起將警察局每月超勤加班費上限調整至1萬9000元，同仁健康檢查經費提升至4500元和7500元。今年更採購8部警用汽車和36部警用機車以充實裝備。考量警察外勤人員工作特殊，24小時輪班且風險高，市府自今年6月1日起，配合中央政策，針對深夜0時至6時執行巡邏、守望等勤務的同仁，實質支給每小時100元的深夜危勞津貼，以激勵基層員警士氣。

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