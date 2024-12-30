竹縣府智能客服「皮皮獅」今亮相 楊文科：AI真的是會把我們人類滅絕

新竹縣長楊文科今天啟動縣府最新推出的AI智能客服服務，透過用生成式AI技術開發出的「皮皮獅」，協助縣府1999提供民眾最即時的AI諮詢服務。（記者黃美珠攝）

2024/12/30 12:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天啟動縣府最新推出的AI智能客服服務，透過用生成式AI技術開發出的「皮皮獅」，協助縣府1999提供民眾最即時的AI諮詢服務，支援的語言有中、英、日、越南、印尼、泰文、以及全國首創的客語。

楊文科得意縣府這項措施將有效減輕府內同仁行政負擔，但也忍不住脫口而出「AI真的是會把我們人類滅絕」、「我們要善用它」，畢竟是因應超高齡化及少子化的創新城市治理方式。

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楊文科說，AI城市治理是新竹縣政府施政很重要的政策，因為得AI者得天下！縣府這幾年不斷推動SMART CITY，先在2020年建立雲端聯合服務中心，完成線上申辦基礎環境，當年度也導入數位發展部MyData服務，建置17類、超過310項民眾常用的申辦項目，且提供100項以上的線上申辦服務，大幅縮短民眾等待時間。

縣府也引入AI技術和智慧設備幫忙同仁處理繁重業務、提高行政效率，最近才上線的竹北戶政AI機器人就是代表。

楊文科說，最近縣府又獲數發部補助要開辦：智慧城鄉生活應用計畫、地方政府資訊應用實施計畫，加速實現用AI智慧治理城市的願景。

縣府行政處長周秋堯說，藉著前述智能小客服「皮皮獅」的亮相，縣府還有一項智慧服務的成果，就是「數據平台」。

這個數據平台整合了縣府既有開放及系統資料，提供各局處的視覺化統計資訊，可以做內外部相關公開資訊連結、民眾陳情類別統計資訊及熱點圖等。這個平台還可以結合開放資料集（Opendata），把民眾關切的交通、公共安全、求職就業、教育、觀光旅遊、醫療保健等公共資訊呈現在資訊地圖上提供查詢。

周秋堯說，透過前述資訊的匯流，可以讓縣府各局處有效掌握民眾陳情熱點、找到民眾的痛點且快速解決之外，未來施政的時候也能事先思考可能出現的狀況，做跨單位或跨域的協調快速治理城市。

楊文科聞言因此忍不住感慨「AI真的是會把我們人類滅絕」，強調我們一定要善用它。

縣府今天藉由前述啟動儀式，也順便舉辦「2024智慧城鄉論壇」，聚焦後AI時代的城市治理與發展，邀請台灣大學教授張學孔、台灣智慧解決方案協會理事長焦國安、陽明交通大學終身講座教授林一平等與會對話與分享。

新竹縣長楊文科（中）積極推動AI治理城市，但今天也忍不住感嘆「AI真的是會把我們人類滅絕」、「我們要善用它」。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（左2）等聚精會神聽取縣府行政處長周秋堯（右）關 於「數據平台」對智慧治理城市的好用之處。（記者黃美珠攝）

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