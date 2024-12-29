貨櫃屋內火盆燒柴取暖 夫妻一氧化碳中毒差點送命

新竹縣橫山鄉今天發生1對夫妻疑因天寒地凍，把柴火放入貨櫃屋內取暖造成一氧化碳中毒被送醫。（竹縣府消防局提供）

2024/12/29 15:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山鄉1處貨櫃屋今天傳出1對年約60歲的夫妻，昨晚過夜不耐低溫寒冷，竟在屋內取來火盆燒柴取暖導致一氧化碳中毒陷入昏迷，所幸一早友人來訪及時發現求救才挽回一命。

新竹縣政府消防局表示，60歲劉姓男子和54歲唐姓婦人，夫妻倆昨天晚上在橫山鄉私人貨櫃屋內過夜，由於入夜後山區溫度不到攝氏10度，他們便在屋內利用火盆燃燒柴火來取暖。

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今天早上他們的陳姓友人來找卻發現屋內沒動靜，才發現2人一氧化碳中毒，立即報案搶救，所幸即早發現，2人對聲音還有反應，經緊急送往竹東榮民醫院救治。

縣府消防局指出，救護人員趕抵時，夫妻2人都躺在各自的床上意識不清，所幸對聲音還有反應，因此邊立刻給予非再吸入型的面罩氧氣治療，邊緊急送醫。

縣府消防局表示，一氧化碳是無色、無味的氣體，過去他們擔心的是民宅把戶外型熱水器，錯誤安裝在室內，或是使用時沒有保持通風環境造成中毒憾事。沒想到去年在尖石某露營區，發生氣溫過低，有露客為了取暖而在帳篷內燃燒柴火取暖，導致一氧化碳中毒1死2傷的悲劇後，今天又發生類似的狀況。

所以也加強呼籲民眾，要避免在通風不良的空間和室內燃燒柴火取暖，因為火焰燃燒不完全，一樣會產生一氧化碳，造成空間內的人發生中毒意外。

縣府消防局也提醒民眾，使用熱水器或是燒柴火取暖的同時，只要感覺有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀時，就要懷疑很可能是一氧化碳中毒的前兆，應立即讓室內通風並關閉熱水器等。

造成貨櫃屋內一氧化碳中毒的火盆。（竹縣府消防局提供）

竹縣府消防局表示，紅框處就是原來火盆放置處，（竹縣府消防局提供）

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