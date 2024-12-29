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    竹縣明年元旦升旗玩諧音梗 發送限量「蛇麼都發」紅包袋迎好彩頭

    新竹縣明年元旦升旗玩諧音梗，將發送限量的「蛇麼都發」紅包袋，幫民眾迎取好彩頭。（取自竹縣府官網）

    新竹縣明年元旦升旗玩諧音梗，將發送限量的「蛇麼都發」紅包袋，幫民眾迎取好彩頭。（取自竹縣府官網）

    2024/12/29 12:56

    〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接蛇年順便幫明年的元旦升旗典禮衝人氣，新竹縣政府特別運用諧音梗，準備好一款名為「蛇麼都發」的限量創意書法紅包袋要送給出席升旗的人，要給大家一年之計在於「發」的好兆頭。

    縣長楊文科說，大家都期待新的一年能多多發生好事，百工百業都能發財過上好生活。所以縣府這次利用時下年輕人大家都喜歡的諧音梗，搭配即將來到的蛇年，設計出限量的2025年「蛇麼都發」創意書法紅包袋，要送給元旦當天起早參加升旗，且排隊領取號碼牌的前1500名早鳥。

    縣府社會處長陳欣怡說，明年元旦升旗典禮的現場也依慣例，準備有2款元旦升旗專屬的拍照背板，分別是：迎向2025意象、愛心國旗氣球牆，將放置於縣府前廣場的兩側草皮，給大家打卡後跟親友道早。

    另外也打造激發兒童笑聲的趣味九宮格、沙包投擲板2個遊戲區，給12歲以下的小朋友們，由1名家長陪同體驗，讓他們對於升旗典禮留下歡樂的回憶。

    她說，元旦升旗典禮將於明年1月1日早上7點20分正式展開，邀請陸軍裝甲584旅登步戰鼓隊、德蘭young室內樂團、摩登舞蹈教室3組團體出場表演，並由新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會擔任舉旗手，迎接國旗進場，接續由泰雅之聲合唱團4名成員加上2名兒童領唱國歌和國旗歌。

    同樣的，每年限量的元旦升旗紀念禮將配合在當天早上6點50分時，先發放號碼牌，7點才開始依號碼領取。總共限量1500份中，有500份將在兒童遊戲區發放，發完為止，每人限領 1份。

    新竹縣明年元旦升旗玩諧音梗，將發送限量的「蛇麼都發」紅包袋迎好彩頭。（取自竹縣府官網）

    新竹縣明年元旦升旗玩諧音梗，將發送限量的「蛇麼都發」紅包袋迎好彩頭。（取自竹縣府官網）

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