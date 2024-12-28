晚間急凍！新竹市今4起OHCA 籲長輩注意保暖

冷氣團來襲，新竹市今4起OHCA案件，消防局戶外宣傳並提醒長輩保暖。（新竹市消防局提供）

2024/12/28 22:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕強烈冷氣團來襲，新竹市晚間溫度持續下降，晚上氣溫僅11至12度，新竹市消防局表示，今天到晚間8點，已傳出4起非創傷、內科OHCA（到院前心肺功能停止）的死亡案件，疑與低溫有關，同時也擔心天冷，民眾會緊閉門窗使用燃氣熱水器，導致一氧化碳中毒意外發生，消防局也前往各賣場及戶外進行防範一氧化碳中毒宣導，提醒市民要正確使用熱水器。

消防局統計，到晚間8點，已接獲4起非創傷、內科OHCA（到院前心肺功能停止）的死亡案件，雖無法斷定是否與低溫有關，但市府仍提醒市民朋友，由於近日氣溫驟降，務必做好居家保暖措施，尤其家中長者更需特別留意。此外，也要注意用火用電安全，並保持瓦斯使用環境通風，避免一氧化碳中毒意外發生。

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同時因應低溫，市府社會處也啟動關懷弱勢機制，加強關懷獨居長者及街友，並提供保暖物資和緊急安置服務。市民若發現年老或體弱街友，或是獨居長輩，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報社會處：03-535-2657。若想捐贈愛心餐食、物資，也可聯繫社會處。

消防局呼籲，民眾使用熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即停止使用，打開通往室外的窗戶通風，並前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。

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