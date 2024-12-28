竹縣觀光加溫 今年破700萬來客人次

新竹縣正在積極打造的鳳坑沙灣，要拚出11.8公里的美麗海岸線地標。（記者黃美珠攝）

2024/12/28 14:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣歷年的全年觀光來客次大約是700萬人次，今年提早在11月就已達標。縣府交通旅遊處表示，新竹縣的觀光魅力正逐漸綻放，加上濱海遊憩區計畫已獲中央初審通過，濱海自行車道也已完成，明年透過舉辦騎乘體驗，搭配持續打造中的鳳坑沙灣，串聯既有坡頭漁港、紅樹林生態區、新月沙灣、水月休閒農業區等，預估明年可望寫下來客800萬人次的新頁。

縣長楊文科說，今年的北埔、內灣以及湖口3大老街到11月底已吸引280萬人次造訪，六福村主題遊樂園和小叮噹科學主題樂園同期也累計有155萬人次。

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此外，縣府交通旅遊處近年力推的「新竹走走」深度小旅行品牌，帶領遊客探索各鄉鎮特有文化與歷史已經打出名號，也透過「森遊竹縣」把縣內優質的自然步道資源推介到喜好戶外運動的遊客眼前而備受肯定。利用秋夜舉辦的「秋遊星夜季」以浪漫音樂盛宴為題，確實吸引不少家庭與年輕族群到新竹縣享受秋夜的浪漫；進入冬天後就是燦爛的東興圳光藝節，這些都是奠定一年700萬人次到竹縣旅遊的基礎。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，新竹縣內還有很多備受不同族群喜愛的集客型景點，例如獅山風景區、峨眉湖、司馬庫斯櫻花和巨木、新埔的柿餅季、關西的仙草花田等。

新竹縣內中級山林立，不論是尖石的北得拉曼、內鳥嘴山，還是鎮西堡巨木步道等，這些雖非百岳卻飽含挑戰。另外雪霸國家公園內的大霸尖山、或林業與自然保育署主管的霞喀羅國家步道等，也都是縣內得天獨厚的觀光魅力景點，該處未來會跟相關單位加強聯繫，盡顯竹縣魅力。

至於在山景、湖景之外，新竹縣的海景魅力也逐漸發光中，縣府交旅處全力推動的濱海遊憩區，陳盈州說中央已經通過初審，明年就可更大刀闊斧的規劃新竹縣的11.8公里海岸線景點。

目前正全力打造中的鳳坑沙灣就是1個重要據點，屆時往北銜接坡頭漁港，向南可串聯紅樹林、新月沙灣，以及水月休閒農業區，透過自行車道，提供來客不一樣的旅遊體驗。

新竹縣的田園風光讓人有歲月靜好的美好氛圍感。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉的美麗坡頭漁港。（記者黃美珠攝）

新竹縣西部濱海有名的、由紅樹林所構建出的龍貓隧道。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉的紅樹林生態保護區。（記者黃美珠攝）

今年的北埔、內灣以及湖口（如圖）3大老街到11月底已吸引280萬人次造訪。（記者黃美珠攝）

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