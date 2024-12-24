重新認識耶誕節 竹縣瑞峰國小辦派對、學感恩

新竹縣瑞峰國小小朋友們在耶誕派對上開心展現歌喉和萌萌的肢體動作，學著感謝、回饋社會善心的支持。（記者黃美珠攝）

2024/12/24 09:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是耶誕節前夕的平安夜，新竹縣瑞峰國小結合校務顧問廖金紀、蘇菲以及富力科技公司共同為全校37名小朋友舉辦耶誕派對，特別從宗教領域去體悟寬恕待人、與人和平相處才是生活獲得真正平安的真諦，去重新認識耶誕節、這個現在幾乎普遍被認知是狂歡的時序。

瑞峰國小校長何崧瑀說，耶誕節出自基督教，但有些教義他個人覺得非常適合在當前的社會氛圍中重新被提倡，比如：寬以待人、與人和平相處、不忌不恨。

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因為當前利己主義盛行，很多人支持以牙還牙、以眼還眼，跟人稍有摩擦，大家總是衝動行事，所以難求平安。

瑞峰國小是偏鄉學校，他很感謝前述校務顧問、企業對該校的支持，所以用感恩回饋的心舉辦這場耶誕派對，用小朋友們的歌聲給暖心支持學校者回饋，也希望小朋友們能從小就心懷寬大、彼此互相欣賞且不為慾望所勒索，在未來的成長之路上才能廣結善緣、一路平安。

新竹縣瑞峰國小校長何崧瑀借用耶誕節時序，用派對的方式，引導全校師生用寬恕、包容、與人平等相處，取代當前以牙還牙、以眼還眼的社會氛圍。（記者黃美珠攝）

新竹縣瑞峰國小學童享受著校務顧問蘇菲、廖金紀等人所提供的熱食、糕點，在彼此的歌聲和舞蹈中，學習互相欣賞。（記者黃美珠攝）

瑞豐國小校長何崧瑀（中立者）在該校的耶誕派對中，勉勵小朋友們彼此互相欣賞、不被慾望勒索才能獲得真正平安。（記者黃美珠攝）

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