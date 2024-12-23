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    首頁　>　新竹縣

    竹北西區傍晚突停電釀交通大打結 晚間9點半全數復電

    新竹縣政府消防局表示，今晚共受理竹北市3件電桿火警案件及1件電線掉落案件。（新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣政府消防局表示，今晚共受理竹北市3件電桿火警案件及1件電線掉落案件。（新竹縣政府消防局提供）

    2024/12/23 22:15

    首次上稿 19:12
    更新時間 22:15（新增停電原因、全數復電）

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市西區今（23日）傍晚突然大停電，車流量大的台1線、中正西路等沿線多處路口，因交通號誌管控及引導，交通大打結；台電新竹區處表示，停電戶數約2642戶，經查為溪洲2支電力熔絲開關橫擔燒損致高壓線接地造成饋線停電，經搶修後，已於9點半左右全部復電。

    台電新竹區處表示，今晚5時40分，新竹縣竹北市中正西路、溪州路、新溪街、溪州里等一帶發生停電事故，影響2642戶，本公司接獲消息立即派員緊急搶修。經查為溪洲#27支及#17支2電力熔絲開關橫擔燒損致高壓線接地造成饋線停電。

    今天傍晚5點多，竹北市泰和里、新國里等多個里住家都突然停電，且因適逢下班的尖峰時段，加上天色已暗又下雨，多處主要路口因為交通號誌整個卡住，包括台1線中華路與環北路、明新科大往南的台1線沿線以及中正西路等主要幹道都塞爆了，警方獲報派員趕到現場協助交通指揮。

    有民眾說，包括鳳山溪橋、竹北市公所後方和新溪街等處，都傳出有電線桿火警。

    新竹縣政府消防局表示，今晚共受理竹北市3件電桿火警案件及1件電線掉落案件，分別是在新溪街292巷電桿火警、中華路405巷電桿火警、中正西路1073巷電桿火警，以及鳳山溪橋電線掉落。

    新竹縣竹北市西區今（23日）傍晚突然大停電，車流量大的台1線、中正西路等沿線多處路口，因交通號誌管控及引導，交通大打結。（擷取自網路社群）

    新竹縣竹北市西區今（23日）傍晚突然大停電，車流量大的台1線、中正西路等沿線多處路口，因交通號誌管控及引導，交通大打結。（擷取自網路社群）

    新竹縣竹北市西區今（23日）傍晚突然大停電，有民眾說好幾處都傳出有電線桿火警。（擷取自網路社群）

    新竹縣竹北市西區今（23日）傍晚突然大停電，有民眾說好幾處都傳出有電線桿火警。（擷取自網路社群）

    新竹縣政府消防局表示，今晚共受理竹北市3件電桿火警案件及1件電線掉落案件。（新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣政府消防局表示，今晚共受理竹北市3件電桿火警案件及1件電線掉落案件。（新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣政府消防局表示，今晚共受理竹北市3件電桿火警案件及1件電線掉落案件。（新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣政府消防局表示，今晚共受理竹北市3件電桿火警案件及1件電線掉落案件。（新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣政府消防局表示，今晚共受理竹北市3件電桿火警案件及1件電線掉落案件。（新竹縣政府消防局提供）

    新竹縣政府消防局表示，今晚共受理竹北市3件電桿火警案件及1件電線掉落案件。（新竹縣政府消防局提供）

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