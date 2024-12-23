母遊北埔倒地被救回 女兒網路發感謝文尋覓見義勇為英雄

楊姓婦人22日和女兒到北埔用餐後突然倒地，被熱心路人救回。（新竹縣消防局提供）

2024/12/23 16:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市楊姓60歲婦人昨（22）日與一雙女兒同遊北埔，突然不醒人事，熱心路人協助CPR、消防人員於現場電擊3次後恢復脈搏，目前生命徵象穩定於醫院治療中；因路人行善後未留下音訊，女兒特地在新竹地區的臉書社團寫下感激之情，消防局也希望能找尋協助急救的男子，頒發感謝狀予以肯定。

楊姓婦人女兒施小姐指出，昨天上午與母親到峨眉湖健走後至北埔老街用餐，未料下午2點上車準備返家時，坐在後座的婦人突然全身抽搐、不醒人事，立刻撥打119求救，同時並下車向路人求救。一名男性見狀立刻協助CPR，消防人員到後於現場電擊3次，患者於到院前已恢復意識，目前生命徵象穩定，於台大醫院新竹分院治療中。

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施小姐在新竹地區的臉書社團發出感謝文，希望能找到當天熱心伸出援手的男子，同時也想告知他母親轉危為安的好消息。

新竹縣政府消防局北埔消防分隊隊員謝全泰、黃羿泓和陳吏庭等3人執行此次救護勤務。謝全泰表示，昨獲報到場時，發現患者出現瀕死式的呼吸，立刻給予CPR、氧氣、進階呼吸道以及骨內針注射等處置；使用AED時，偵測出致命性的心室纖維顫動心律，現場連續電擊3次後，患者恢復脈搏。陳吏庭說，患者在救護車上時已睜開眼睛，能以點頭或搖頭表達，到醫院時則是不停的喊痛。

巧合的是，去年6月新北市53歲陳姓男子坐遊覽車到北埔旅遊時，也是突然倒地，經急救後康復出院，兩件都是黃羿泓出勤，且這起已是他兩年內救回的第3條人命。

消防局指出，患者倒下後，早期CPR是救命的關鍵，鼓勵民眾踴躍學習CPR，把握救人的黃金時刻。

患者於救護車上已恢復意識。（新竹縣消防局提供）

負責執行此次救護的北埔消防分隊隊員謝全泰（左）和黃羿泓（右）。（新竹縣消防局提供）

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