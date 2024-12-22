為了1萬3千元酬勞，越勞走私大麻3.39公斤重判12年。（記者蔡彰盛攝）

2024/12/22 19:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕越南籍男子阮文林僅因貪圖台幣1萬3千元酬勞，竟從越南走私3.39公斤的大麻，透過物流寄到新竹縣，所幸被台北關人員發現報警逮捕，新竹地院依運輸二級毒品罪重判有期徒刑12年。

法官調查，越南籍男子阮文林明知大麻係毒品危害防制條例所定第二級毒品，依法不得運輸及持有，且屬行政院依懲治走私條例管制進出口物品，不得私運進口。竟因貪圖越南盾1千萬元（換算新台幣近1萬3千元）酬勞，由阮文林提供手機號碼與竹縣租屋處地址給在越南當地的毒梟「KKK」，由「KKK」在越南某處，將含有乾燥大麻花14包重3.39公斤，夾帶食品雜貨裝入紙箱內，並由國際物流公司於4月8日運抵台灣後，「KKK」再透過物流，更改收件人及收件地址為「阮文林」、「新竹縣」。

請繼續往下閱讀...

4月12日下午，阮文林在新竹縣向物流公司投遞人員簽收包裹時，因財政部關務署台北關通報有異，被現場監控警員當場查獲。

法官審酌阮男知悉大麻為我國管制進口物品且屬毒品，於設有嚴格禁令之我國境內流通，將殘害人體健康，敗壞社會風氣，並易於滋生相關犯罪問題，竟私運大麻進口，且運輸重量多達3.39公斤，數量不少，且證據顯示這並非阮男首次運輸大麻，所為明顯置國人身心健康及社會治安於不顧，惡性重大，考量其於準備程序時先坦承全部犯行，後又僅坦認私運管制物品進口犯行，否認運輸第二級毒品犯行，態度反覆，難認有知錯悔改之意，最後依運輸二級毒品罪重判有期徒刑12年，並於執行完畢後驅逐出境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法