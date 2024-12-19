竹北也可追到蕎麥花 新瓦屋客家文化保存區浪漫登場

縣府文化局表示，竹北新瓦屋的蕎麥花海可望持續到明年1月都可賞。（記者黃美珠攝）

2024/12/19 09:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕賞蕎麥花不用遠求彰化二林，現在衝新竹縣竹北市的新瓦屋客家文化保存區也看得到。這波浪漫的小白花，就開在「或者」書店旁的實驗農田裡，縣府文化局看好花季可以持續到明年1月，可望替春節前例行的福客慶豐年節慶活動平添一筆新色彩。

縣府文化局表示，竹北新瓦屋客家文化保存區內有古早三合院、客家文物、古蹟等可以參觀，裡面也有藝廊、咖啡廳、手作坊、書店、農產市集等店家。新瓦屋後方、在或者書店旁則保有1分多的小耕地，他們透過食農教育，夏天給當地社區民眾或來客，體驗插秧、種稻、收割等農事，冬天則改由波斯菊等綠肥花海登場吸睛。

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近年他們把食農教育的面向擴大，除了結合尖石鄉那羅灣休閒農業區，把那羅山區的金盞花「搬」下山，讓更多人可以就近欣賞金盞花的金燦樣貌。

今年上半年，縣府文化局也跟青農劉政雨合作，在這塊實驗農田種下紅高粱，整體收成雖然有限，但仍足以加工做成米餅推廣。

下半年則看準很多人常吃蕎麥麵卻少人看過蕎麥真身，於是計畫讓蕎麥「北漂」風城展現丰姿。

11月初播下蕎麥的種籽，上週開始開花，如今已是一片浪漫花海，美景不輸近年歲末觀光主打蕎麥花海的彰化二林，以致附近住戶、或恰巧來訪的遊客忍不住搶先打卡、拍照。

縣府文化局則計畫這波蕎麥收成後將要做成蕎麥茶包，屆時搭配紅高粱米餅，讓大家有眼福，也有口福。

白色的蕎麥花，花姿清麗淡雅。（記者黃美珠攝）

北部少見的蕎麥花，消息靈通的遊客已搶先進場美拍、打卡。（記者黃美珠攝）

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