為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    獸父猥褻小姊妹花 噁心撂話「只有我能頂」

    新竹獸父猥褻姊妹花，竟還撂話「只有我能頂」。（情境照）

    新竹獸父猥褻姊妹花，竟還撂話「只有我能頂」。（情境照）

    2024/12/14 06:41

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子對年僅3歲與5歲的女兒伸魔掌，以生殖器頂下體或屁股，還對妻子說「只是在玩，自己可以頂，其他人不行。」新竹地院認為他惡性重大，依強制猥褻幼女罪判刑2年。

    法官調查，新竹縣陳男自110年間某日起至112年7月，在住處利用同住共處之機會，分別違反3歲與5歲女兒意願，接續多次以伸手進入衣內褲觸碰撫摸下體，或先擁抱再以其生殖器隔衣頂下體及屁股方式，對姊妹花強制猥褻得逞。

    法官認為，姊妹花於案發時段均為年僅3至5歲之女童，均無抗拒能力，也缺乏同意能力，姊姊說「有跟爸爸說不能摸」，妹妹也說「不喜歡爸爸行為，有拒絕爸爸（以搖頭點頭表示）」等語，顯見姊妹向父親表達後仍無助難抵，其2人性自主意思顯然已遭受壓抑。

    姊妹花的母親陳述，「先生覺得這樣的行為沒有很嚴重，只是在玩，自己可以頂，其他人不行。」法官審酌被告為兩姊妹之父，為年幼孩童之長輩，不思愛護尚屬年幼女童，竟為滿足一己之性慾而罔顧人倫，以此手段對女童強制為猥褻行為得逞，所為不僅造成女童心理上難以抹滅之陰影，且影響其2人之身心健全發展，惡性非輕，自應予譴責。最後法官依強制猥褻幼女罪判刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播