獸父猥褻小姊妹花 噁心撂話「只有我能頂」

新竹獸父猥褻姊妹花，竟還撂話「只有我能頂」。（情境照）

2024/12/14 06:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子對年僅3歲與5歲的女兒伸魔掌，以生殖器頂下體或屁股，還對妻子說「只是在玩，自己可以頂，其他人不行。」新竹地院認為他惡性重大，依強制猥褻幼女罪判刑2年。

法官調查，新竹縣陳男自110年間某日起至112年7月，在住處利用同住共處之機會，分別違反3歲與5歲女兒意願，接續多次以伸手進入衣內褲觸碰撫摸下體，或先擁抱再以其生殖器隔衣頂下體及屁股方式，對姊妹花強制猥褻得逞。

請繼續往下閱讀...

法官認為，姊妹花於案發時段均為年僅3至5歲之女童，均無抗拒能力，也缺乏同意能力，姊姊說「有跟爸爸說不能摸」，妹妹也說「不喜歡爸爸行為，有拒絕爸爸（以搖頭點頭表示）」等語，顯見姊妹向父親表達後仍無助難抵，其2人性自主意思顯然已遭受壓抑。

姊妹花的母親陳述，「先生覺得這樣的行為沒有很嚴重，只是在玩，自己可以頂，其他人不行。」法官審酌被告為兩姊妹之父，為年幼孩童之長輩，不思愛護尚屬年幼女童，竟為滿足一己之性慾而罔顧人倫，以此手段對女童強制為猥褻行為得逞，所為不僅造成女童心理上難以抹滅之陰影，且影響其2人之身心健全發展，惡性非輕，自應予譴責。最後法官依強制猥褻幼女罪判刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法