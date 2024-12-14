人妻崩潰！鹹濕夫帶小三回家炒飯 還與多女約砲

鹹濕夫帶小三回家炒飯，還與多女約砲，淫蕩簡訊全被妻子掌握。（情境照）

2024/12/14 06:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓人妻發現先生的手機中，有與小三的鹹濕對話，炒飯地點就在她家甚至臥室，且還有跟許多女子約砲的內容，憤而求償100萬元，先生朱男認為妻子侵害其隱私，主張證據不應被採納，新竹地院認為妻子取證手段與目的性均符合比例原則，判他需賠償妻子25萬元。

結婚6年的林女說，先生朱男與張女發生性行為，朱男也在通常保護令案件筆錄中，承認自己外遇，且不止與張女有不正當之男女關係，亦與多名女子「約砲」，從朱男與張女對話内容可知，2人發生不正當男女關係地點包括她家中、甚至臥室，朱男侵害配偶權情節實屬重大，致令她受有極大精神上痛苦，憤而求償100萬元。

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朱男則說，妻子的控訴證據均為竊錄他手機內容而來，既為違法取得，不能作為證據使用，且僅是對話簡訊，他沒有跟張女發生性行為；且雙方婚姻徒具形式，早已無感情基礎，去年7月離婚時，妻子已竊錄取得他手機的對話紀錄，並作為離婚條件，他都應允，妻子卻刻意於離婚後再提起本訴，顯有違誠信原則。

法官認為妻子並非係以廣泛的不法竊錄或植入軟體即時轉傳、監控等嚴重侵害先生人性尊嚴之方式獲得證據，亦非以強暴、脅迫方式取得LINE對話紀錄影片及截圖，且本案審理對象亦僅限於夫妻，考量此事件特殊性前提下，認為妻子就證據之取證手段及目的性尚符合比例原則，最後判他需賠償妻子25萬元。

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