小心！詐團再進化 「偽造警方公文」稱正派經營

新竹縣竹北警分局漏夜公布這份詐團以該分局所僞造的公文，呼籲全國民眾不要上當。（竹北警分局提供）

2024/12/13 23:31

［記者黃美珠／新竹報導〕詐團想錢想瘋了，被台中警方識破，見被害人遲未再匯錢，竟捏造竹北警分局的「作保」公文，聲稱他們正派經營！所幸竹北、台中2地警方直接「店對店」溝通，才戳破了詐團最新拉警分局墊背的招數，讓想發財的被害者保住100多萬，小失10萬「頭期款」隨即止血、打住。

但為此，新竹縣竹北警分局今晚漏夜發佈聲明澄清，指被害人從詐團處收到的竹北警分局「公文」，格式、用語跟公務機關正式文件明顯不符，且該網址註冊地址位於境外，疑似涉及詐騙。

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竹北分局表示，公務機關絕不會為任何公司，出具猶如幫人擔保、載有「某公司沒有任何行為舉止符合詐騙特徵」這類字眼的證明文書，相關訊息純屬不實內容，請民眾切勿輕信。若接獲類似通知或訊息，請務必提高警覺，避免因此受騙上當。

竹北分局表示，今天他們接獲台中警方查證，獲悉有被害人誤信投資理財詭術，已經電匯破財約10萬，當他要再領取百萬現金交付時，被金融機構通報員警到場勸阻，經分析後，被害人仍半信半疑，甚至跟詐團保持聯繫，並透露警方認定對方是騙子。

詐團為取信被害人，竟假冒竹北分局名義，僞造公文書聲稱：該公司已被竹北警察認證過，是正派經營的投資理財公司，只是先前公司遭人冒名才涉入詐騙案，經警查證後沒有任何行為舉止符合詐騙特徵。

台中員警看到這份「公文」ㄧ眼就識破是捏造的，但為了讓被害人認清，才向竹北分局查證，被害人總算如夢初醒。

竹北分局表示，現在詐騙手法猶如連環設套坑人，為防被騙，他們呼籲：

1.對於不明來路的公文或訊息，切勿立即採取行動或提供個人資訊。

2.可撥打165反詐騙專線進一步查證，或向當地警察機關尋求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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