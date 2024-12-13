智慧醫療向死神搶命！新竹縣消防局5G救護車「聰明」上路

新竹縣5G救護車上，遠端的急診室醫師（右下）可以遠端觀察傷患的傷勢和病況，隔空視訊會診。（竹縣府消防局提供）

2024/12/13 18:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕5G（5th-generation mobile networks，第5代行動通訊技術）時代，就連救護車也要有智慧5G，好「聰明」上路。新竹縣政府消防局在遠傳電信支持下打造1輛5G救護車，讓這輛救護車可以在要命的關鍵時刻，可以更迅速且精準提供搶救醫療服務，提升患者的存活率。

東元綜合醫院急救醫學教育中心主任簡振宇說，5G救護車的特點就是通訊高速、低延遲，主要應用於即時生理數據呈現、高畫質影像傳輸、遠端醫療指導以及醫療資源共享等。

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救護人員透過車上戴式裝置或車載攝影機，把傷患的傷情、救護現場影像即時傳到醫院，急診室醫師遠端就能「隔空」觀察傷患的傷口、病況，進而視訊會診。

簡振宇說，前述5G救護車對OHCA、重大創傷、腦中風患者能提供第一時間的醫療建議，讓醫療團隊在患者到院前就預先開啟綠色通道，迅速進行心肌梗塞心導管或腦中風IA手術。整套系統最難能可貴的，就是能整合分散各地的醫療資源，讓患者在救護車上就能獲得較高品質的醫療服務。

除了前述可以跟醫院端連線，5G救護車也能和新竹縣的光明高級救護分隊緊密聯繫，由高級救護技術員教官提供最即時的建議。

縣府消防局長陳中振說，縣內的5G救護車上設備，是由遠傳電信所研發並捐贈，目前將之配置於救護量和救護員相對較多，但轄區沿山、相對偏遠且交通不便、醫療資源又欠缺的第2大隊竹東分隊。

因為竹東分隊是尖石、五峰2個原鄉的入山口外，緊鄰台3線的北埔、峨眉、橫山以及關西等鄉鎮，只要一有重大救護案件，就是出勤支援的首選。

陳中振說，這輛5G救護車今年5月上路迄今，已出勤救護137件，成功把竹東地區心肺功能停止、重大創傷、孕婦以及心血管疾病等急性患者，轉診到竹北地區的東元醫院或中國醫療大學新竹附設醫院搶救，也都讓患者能有良好的預後，佐證5G救護車的救護「戰力」。

急診室醫師可以遠端視訊會診5G救護車的傷患，對OHCA、重大創傷、腦中風患者能提供第一時間的醫療建議。（竹縣府消防局提供）

這輛由遠傳電信捐贈的5G救護車，配置在新竹縣政府消防局第2大隊竹東分隊服務廣大鄉親。（竹縣府消防局提供）

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