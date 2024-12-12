新竹湖口「新安智匯科技園區」環評會 地方盼先化解交通、水污染疑慮

新安智匯科技園區舉辦環評公開會議，會中地方民代憂心園區聯外道路竹11線蜿蜒狹小、開發案恐影響上游河川水質等。（記者廖雪茹攝）

2024/12/12 22:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉長安高爾夫球場法拍由3個新業主得標，繼新楊科技產業園區後，第2個新業主新安智匯科技園區也在日前舉辦環評公開會議，會中地方民代憂心園區聯外道路竹11線蜿蜒狹小、開發案恐影響上游河川水質等，希望縣府及業者未雨綢繆，先化解交通及環保疑慮。

該環評會議日前在湖口鄉長安活動中心召開。開發單位表示，主要是蒐集當地民眾意見和建議，提供專家學者作為研擬環評說明書的參考，後續正式向縣府提出計畫迄動工前，還會召開相關說明會。

請繼續往下閱讀...

縣府產業發展處表示，長安高爾夫球場法拍由3個新業主得標，其中1案新湖產業園區已撤案，另2案是否併案，由中央審查決定。

勞動黨縣議員羅美文及與會居民發言，皆要求拓寬竹11瓶頸段或另闢道路，否則必帶給長安聚落會車擁塞、長幼步行危機。羅美文並憂心，未來開發排放水質符合放流水標準，但下游仍有多條水圳取水灌溉，應採用河川水質的要求！對此，業者回覆朝不增加、維持現有污染程度努力。

國民黨縣議員吳菊花舉例說，她家位於北勢溪上游，曾有工廠偷排，當地住戶就遭殃，希望新安務必做好環保工作。湖口鄉民代表會副主席翁紹軒及長安村長等建議，比照重劃區回饋5%提供公共設施使用，興建長安村集會所。

前竹北市民代表許育綸則建議，廠房外觀設計避免過於表現，因本案位於丘陵生態及休閒農業區，可參考台積電位於大肚山次生林邊廠房，採植生牆、立體綠化設計，給鄰近飛行生物一個緩衝空間。

縣府環保局和產業發展處表示，該會議為前置作業，待開發單位正式提出計畫，絶對會依相關規定嚴格審查。

勞動黨新竹縣議員羅美文及與會居民皆要求拓寬竹11瓶頸路段或另闢道路，否則必帶給長安聚落會車擁塞、長幼步行危機。（記者廖雪茹攝）

勞動黨新竹縣議員羅美文及與會居民皆要求拓寬竹11瓶頸路段或另闢道路，否則必帶給長安聚落會車擁塞、長幼步行危機。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法