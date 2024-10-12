民進黨客青培力營 黃捷分享「心理長肌肉」秘笈

立委黃捷分享「心理長肌肉」秘笈及參與公共事務的過程。（記者洪美秀攝）

2024/10/12 19:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨中央客家事務部今天在新竹舉辦TEAM HAKKA客青培力營，邀請立委黃捷分享「心理長肌肉」秘笈，以經歷太陽花運動到投身公共事務的過程，邀青年一起為家鄉付出行動。民進黨客家部主任楊家俍及客委會主委古秀妃也到場提及民進黨的客家青年政策，鼓勵客家青年傳承客家精神，為客家文化注入新活水。

民進黨副秘書長何博文說，民進黨最支持客家族群，2000年執政後，陸續成立客委會、客家電視台、客家聯播網等，也通過《國家語言法》、《客家基本法》，讓台灣客語成為國家語言。也舉辦TEAM HAKKA客青培力營，探討客家希望工程、公共政策議題，邀請客家青年關心族群文化。

包括客委會主委古秀妃主委、立委黃捷、民進黨組織部主任張志豪、陽明交大科法學院特聘教授林志潔都就客家事務推動經驗、青年參政改變政治、選舉實務經驗分享、從時事談法律等議題進行分享。

古秀妃提到走訪客庄、研讀史料，發現很多客家的故事，卻未能被廣泛流傳，像新竹施儒珍、鳳林張七郎的故事，他們都是228事件的客家受難者，這些在地故事拍成紀錄片或許沒人看，但可用現代方式，改用繪本轉譯讓更多人知道，也認識客家精神。

黃捷也以自身經驗，鼓勵青年從政，公共衛生背景的她，在太陽花學運時，決定投入公共事務，不僅生活有很大的轉變，決定從政也經歷了心理層面的挑戰，提醒投入政治工作，一定要保持健康的身心狀態，讓「心理長肌肉」。

黃捷說，國家語言不論客語、台語、原住民語、手語，都需要在族群平等、多元包容的前提下發展，更要符合「名從主人」原則，尊重使用者自稱，守護族群基本人權。

林志潔則分享新竹選舉經驗，並說新竹不只有米粉貢丸台積電，並分享她會以淺顯易懂、生動有趣的方式解讀各種選舉時會遇到的法律觀念及相關法律責任。

客委會主委古秀妃分享客委會的工作，鼓勵客家青年勇敢寫自己的客家故事與歷史。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法