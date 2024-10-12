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超輕型載具成長 民間團體盼放寬空域高度及範圍

目前超輕型載具在國內仍定位為休閒活動使用，飛行場地與高度都受到限制。圖為陀螺機。（民航局提供）

目前超輕型載具在國內仍定位為休閒活動使用，飛行場地與高度都受到限制。圖為陀螺機。（民航局提供）

2024/10/12 09:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近10年國內超輕型載具操作證與載具明顯增長，民航局提醒民眾注意使用場地，以免被裁罰最高30萬元罰鍰。中華民國運動飛行發展協會理事許文志表示，協會歡迎民航局取締非法、保障合法，但協會也替合法的超輕型載具玩家發聲，希望爭取放寬空域高度及範圍。

民航局統計，2015年至今通過檢驗的合格載具由22架成長至65架，合格操作證的張數也由181張成長到280張，緩步增加。目前超輕型載具在國內仍定位為休閒活動使用，活動時的載具、場地起降、空域等皆須合法，操作者要加入合法團體並有合法操作證，活動必須投保等。

許文志指出，在美國，超輕型載具飛1000英尺以下不用執照，政府也不會管制；反觀我國，相關團體、飛機和飛行員都被要求具合法證照。據中華民國運動飛行發展協會在屏東活動多年的經驗，空域高相對安全，因為飛高時，萬一遇到危險有機會滑翔到遠一點的地方迫降，對飛行員較有安全保障；因此，協會希望政府放寬空域高度至2000至3000英尺，並不致影響到3000英尺以上的民航機飛行。

另外，許文志表示，該協會獲核准空域範圍僅屏東寶來至三地門，往來只要1小時，唯有每年屏東縣政府舉辦航空嘉年華活動時，才可跨空域飛行，玩家們都覺得好像「麻雀被關在鳥籠裡飛」；因此，協會希望政府放寬空域範圍，且除了一年一度的航空嘉年華外，也能開放全年的週末跨空域飛行，不僅可避開平日軍方演訓空域，也能夠引發更多民眾參與超輕型載具活動的興趣。

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