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40天3700張紅單！竹縣寶山鄉這支測速桿 當地人也抓狂

新竹縣寶山鄉竹43線三峰路新設測速照相桿，連接開出紅單，居民向縣府和民代陳情。（記者廖雪茹攝）

新竹縣寶山鄉竹43線三峰路新設測速照相桿，連接開出紅單，居民向縣府和民代陳情。（記者廖雪茹攝）

2024/10/12 05:45

首次上稿 00:30
更新時間 05:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局因應地方民代反映砂石車往來車速快，於寶山鄉竹43線三峰路2段，新設一支固定式測速桿，9月1日執法後，短短40天取締約3700件，讓不少連接紅單的當地居民吃不消，急向縣府陳情。

縣府交通旅旅處表示，寶山鄉聯華山莊等住戶，因為近來常被該處執法設備取締違規超速，向縣府陳情可否遷移照相桿位置或是提高速限，交通設施科已安排本月22日會勘。

三峰路為國道3號寶山交流道聯外道路，也是竹市往來台3線的要道，因寶山境內土石方資源處理場多，加上鄰近新竹科學園區及台積電進駐，因此平日尖峰時段通勤車輛多，大型重車進出頻繁，而假日除了遊客車潮，更是大型重機和自行車的熱門路線。

有寶山鄉民近來因為三峰路二段的測速桿啟用，已連接多張紅單，質疑拓寬前2線道時速限制就是40，為什麼拓寬成4線道最高速限還是40？

縣議員邱坤桶表示，三峰路拓寬後，往來車輛車速變快，考量山區道路蜿蜒，為維護通勤、通學以及運送農產品到市場的農民通行安全，於聯華山莊嵩翠叉路口前方約40公尺處，新增設1處固定式測速照相桿，希望提醒駕駛人減速慢行。但測速桿啟用後，服務處接獲不少寶山在地，甚至峨眉的居民陳情頻頻接獲超速罰單。

邱坤桶說，三峰路2段新設的固定式測速桿，是寶山鄉內第5支，但其他4支包括雙林路1段、雙園路2段、寶山路1段及2段，最高速限都是50，因此居民希望這支照相桿也能調高最高速限。此外，聯華山莊也有住戶希望將叉路口的閃黃燈，改為紅綠燈號誌。對此，他已建請縣府在兼顧交通順暢和用路人安全下審慎評估。

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