九九重陽節 竹北百歲人瑞夫妻檔結缡81年

竹北市彭水竹、彭許肴（左2和左3）結缡81年，是新竹縣內也是國內少見的夫妻檔百歲人瑞，縣長楊文科（右3）推崇兩人相互扶持到百歲，是百年好合的最好見證。（記者廖雪茹攝）

2024/10/11 19:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天（11日）是農曆9月9日重陽節，新竹縣長楊文科偕同社會處團隊，帶著敬老禮品、敬老狀，總統府敬老金箔狀及衛福部金鎖片，走訪芎林鄉、竹北市8位百歲公、百歲婆家；其中，竹北市彭水竹、彭許肴結缡81年，是縣內也是國內少見的夫妻檔百歲人瑞。

住在竹北市尚義里的105歲彭水竹與今年滿100歲的妻子彭許肴，由3個兒子輪流照顧，四代同堂；楊文科特別請益養生和夫妻相處之道。養生之道就是不挑食，家人準備什麼就吃什麼；百歲公對老婆溫柔體貼，相互扶持到百歲，是百年好合的最好見證。

芎林鄉101歲的黃陳春妹沒有三高問題，每天在住家附近散步2趟，100歲時受洗成為基督徒後，常由小女兒和教友的陪伴上教堂做禮拜，心平氣和、歲月靜好；愛美的她每年燙3次頭髮，出門一定穿著端裝整齊、還要穿絲襪。

芎林鄉100歲的魏彭永妹愛看電視的撞球和客家節目，見地方首長和民代來訪，百歲婆十分開心，頻說阿里嘎多（日文謝謝之意），還用客語說四句吉祥話表達歡迎之意 。104歲的林李青妹是虔誠的基督徒，愛吃地瓜葉和木瓜，餐食都會參考營養師開的菜單，精神和胃口都很好。

竹北市百歲婆黃林寶秀由2個兒子輪流照顧，四代同堂幸福滿滿。百歲婆黃饒五妹住竹北市，茹素20多年，育有3男5女，還有3個孫子當醫生，懸壺濟世。101歲的呂范端妹育有10個小孩，不挑食、胃口好、身體健壯，喜歡散步，總是面帶笑容。

楊文科9日也拜訪新埔鎮的5位百歲人瑞。101歲的榮民朱光正，與印尼華僑配偶互相扶持，雖無子女，但有位義子照顧。朱伯伯話不多，平時會騎電動車到社區及義民廟廣場散心。100歲的劉江淮三代同堂，雖然行動不便，但精神狀況良好。

100歲彭魏廷妹四代同堂，兒子說，媽媽每天早上5時就起床走路運動，早餐吃牛奶配麥片，飲食清淡。同樣也是四代同堂的100歲林范算妹，每天喝營養品、唸佛，三餐不挑食；楊文科稱讚百歲婆頭腦清楚，還會煮飯給80歲的兒子吃，身體很健康。101歲的鍾曾玉妹育有3男4女，個性開朗樂觀，愛講往事給子孫們聽，三代同堂，家庭十分和諧。

竹北市101歲的呂范端妹（中）育有10個小孩，不挑食、胃口好、身體健壯，喜歡散步，總是面帶笑容。 （記者廖雪茹攝）

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