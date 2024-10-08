「鐵皮屋美學」爭議 竹縣文化局長章宗耀：101也用綜合鋁合金烤漆板

新竹縣政府文化局長章宗耀今天早上跟各局處說明，粽合鋁合金烤漆板在台北101大樓、香港國際機場、上海金融中心都有採用，從中也驗證了這種建材的耐久性和抗腐蝕性。（記者黃美珠攝）

2024/10/08 12:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕下週三就將退休的新竹縣政府文化局長章宗耀，今天早上在縣府主管會議上，被縣長楊文科欽點起身就總圖陷入的「鐵皮屋美學」風暴做說明。章宗耀說，總圖選用的綜合鋁合金烤漆板耐候、環保以及可回收性都佳，使它常見需要長期耐用的低維護公共建築中，像是台北101大樓、香港國際機場、上海金融中心都有採用，從中也驗證了這種建材的耐久性和抗腐蝕性。

楊文科幫腔說，這個材質是從德國進口，在世界各地都有選用做成漂亮又耐用的作品，也符合當前減碳、永續環境的思維，並以「當化妝還沒完成前，也不能逕下（定論）這個小姐不漂亮」定調。楊文科強調文化局會持續跟專業的建築師和施工團隊討論和調整，以期做到（總圖）更漂亮。

事實上縣府昨天下午由秘書長李安妤親自主持跟建築師、施工團隊等的緊急會議，會議中與會人士就目前總圖3、4樓鋁板色澤、封板方式，確實會予人聯想到鐵皮屋，特別是目前鋁板呈浪板狀，跟原本設計圖看到的平面線條狀不一樣，也確實從外型上更像是坊間的鐵皮浪板。

會議結論請建築師和施工團隊近日開會研究，看有無妥適的調整方法，或透過搭配周邊環境整體工程進度，及早展現不同於當前的樣貌等面向，以重新贏得民心。

由於章宗耀下週三就將正式退休，今天算是最後一次參與新竹縣政團隊的主管會議，因此趁著說明總圖爭議的機會，他也感性表示真的很感謝楊文科給他公務生涯的最後階段，有機會回到自己的本業，來到文化局服務，畢竟他是學藝術出身的。

章宗耀說，他就任迄今8個多月，很喜歡文化局的工作，同仁們也都相當用心和盡力。他因健檢出現狀況，也裝了心臟支架，但是後續回診並不理想，在醫生提出警告下不得不自請退休，跟這2、3天的總圖爭議無關。

章宗耀說，他以前就常跟同仁分享要在工作上努力要有2個條件，1個是要身體健康，另1個要有家人支持。現在他檢視自己這2項條件都不復存在，所以很遺憾離開竹縣的縣政團隊，特別他從政風處到文化局，總共跟新竹縣結緣5年7個月，他很感謝各局處給他的各項幫助。

新竹縣政府文化局長章宗耀今天早上跟各局處說明，粽合鋁合金烤漆板在台北101大樓、香港國際機場、上海金融中心都有採用，從中也驗證了這種建材的耐久性和抗腐蝕性。（記者黃美珠攝）

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